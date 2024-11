Stasera in tv lunedì 12 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 12 agosto 2024. Su Rai3, il programma condotto da Camila Raznovich, Kilimangiaro Estate. Su Rete 4, il film con Richard Gere e Debra Winger, Ufficiale e gentiluomo.

Stasera in tv lunedì 12 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Nero a metà 3, con Claudio Amendola. Due episodi: il primo s’intitola, “Per te”. Dopo aver visto Clara nelle registrazioni video di un deposito bagagli, i poliziotti si convincono che la donna sia diventata un corriere della droga per Pugliani. Carlo (Claudio Amendola) e gli altri, intanto, lottano contro il tempo per fermare un pericoloso dinamitardo. A seguire, “Separazioni”. Cantabella e Pugliani, accompagnati dall’uomo ancora senza nome che ha aspettato Clara all’uscita dal carcere, arrivano in un deposito abbandonato per recuperare il carico di droga. Carlo, Malik e la Trevi credono di stare sulle loro tracce, ma scoprono di essere finiti in trappola.

Su Rai3, alle 21.20, il programma di viaggi Kilimangiaro Estate. Anche questo lunedì Camila Raznovich, oltre al contributo degli ospiti in studio, racconta il mondo attraverso la lente del viaggio. Molti dei documentari proposti sono realizzati dai film-maker della trasmissione, che ogni settimana ci trasportano nei luoghi più affascinanti del nostro Pianeta.

Programmi Mediaset, La7, 20 Mediaset, La 5

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig. Primo di tre lunedì sera in compagnia dell’edizione 2023 condotta da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Le nuove puntate, in onda a novembre, andranno in scena al Sistina Chapiteau di Sesto San Giovanni (Milano). La prevendita è già aperta su Ticketone.

Su Italia 1, alle 21.15, Calcio Coppa Italia: Cagliari-Carrarese. Quarta ed ultima giornata dei trentaduesimi di Coppa Italia con quattro partite. In prima serata c’è il Cagliari contro la Carrarese.

Su La7, alle 21.15, il documentario Roma di piombo – Diario di una lotta. E’ la docuserie che ricostruisce la nascita del Nucleo Speciale voluto dal Generale Dalla Chiesa dopo la vicenda di Aldo Moro ad opera delle Brigate Rosse. Tra le testimonianze, l’ex brigatista Francesco Piccioni.

Su La 5, alle 21.10, il programma musicale Yoga Radio Bruno Estate. Da questa sera spazio alla musica per i 4 speciali di “Yoga Radio Bruno Estate” con la conduzione di Alessia Ventura ed Enzo Ferrari. Particolarmente ricco e prestigioso il cast di artisti che saliranno sul palco per farci ballare e cantare.

I film di questa sera lunedì 12 agosto 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Teddy Chan, Kung Fu Jungle, con Donnie Yen, Boaqiang Wang. Un istruttore di arti marziali in carcere per omicidio collabora con la polizia per fermare un serial killer che miete vittime tra gli insegnanti della disciplina ed i campioni di lotta.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Pippo Mezzapesa, Il bene mio, con Sergio Rubini, Sonya Mellah. Elia, rimasto vedovo, è l’ultimo abitante di Provvidenza, paesino della Puglia distrutto da un terremoto. L’uomo ne custodisce la memoria e si oppone al sindaco che vuole allontanarlo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1948, di John Ford, Il massacro di Fort Apache, con Henry Fonda. Il generale Thursday, ingiustamente degradato a colonnello, viene incaricato di difendere uno sperduto avamposto. Frustrato, ingaggia una lotta feroce con gli indiani.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1982, di Taylor Hackford, Ufficiale e gentiluomo, con Richard Gere, Debra Winger. Zack Mayo (Richard Gere), un ragazzo problematico proveniente da una famiglia disastrata, è deciso a diventare ufficiale di Marina. Al corso si scontra con l’inflessibile sergente Foley (Louis Gossett Jr.), che cerca di piegare il suo spirito ribelle. L’amore della giovane Paula (Debra Winger) lo aiuterà.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2023, di Guy Ritchie, Operation Fortune, con Jason Statham. La spia dell’MI6 Orson Fortune ed il suo team di agenti reclutano una star di Hollywood affinché li aiuti in una missione sotto copertura: fermare la vendita di un nuovo tipo di armi mortali.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 2001, di Alejandro Amenàbar, The Others, con Nicole Kidman. Grace vive con i due figli in un’isolata residenza vittoriana. La villa sembra abitata da presenze misteriose e l’arrivo di tre ambigui domestici non fa che peggiorare le cose.

Stasera in tv lunedì 12 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Nikolaj Arcel, La Terra Promessa, con Mads Mikkelsen. Il capitano Kahlen parte alla conquista delle desolate lande danesi per costruire una colonia in nome del re. Si scontrerà con lo spietato latifondista de Schinkel, rischiando la sua vita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2015, di Billy Ray, Il segreto dei suoi occhi, con Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor. La figlia dell’agente dell’Fbi Jess viene trovata morta in un cassonetto. Il colpevole è individuato, ma presto torna in libertà. Tredici anni dopo, il detective Ray riapre il caso.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Josh Hutcherson. Il giovane Sean Anderson parte alla ricerca del nonno scomparso, in compagnia dell’avventuriero Hank Parsons. Arriveranno in un’isola popolata da creature misteriose.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2021, di Joe Carnahan, Copshop – Scontro a fuoco, con Gerard Butler. Per sfuggire a Bob, il sicario che lo bracca, il truffatore Teddy si fa arrestare da un’agente esperta e rinchiudere in una stazione di polizia isolata. Ma il carcere non potrà proteggerlo a lungo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Christopher Nolan, The Prestige, con Hugh Jackman, Christian Bale. Nella Londra a cavallo tra Ottocento e Novecento, due celebri maghi si sfidano a colpi di trucchi e inganni. Una rivalità che ben presto si trasforma in ossessione.