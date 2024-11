Rapa 2 ultima puntata su Rai 4: trama, cast e curiosità

Domenica 11 agosto, su Rai 4, è in onda l’ultima puntata di Rapa 2. La serie, appartenente al genere thriller, è trasmessa in prima serata, dalle 21:20 circa.

Rapa 2 ultima puntata, regista e dove è girata

Rapa, la cui seconda stagione termina oggi, domenica 11 agosto, con gli ultimi due appuntamenti, è nata in Spagna, dove è stata creata da Pepe Coira e da Fran Araujo. I due hanno scritto anche la sceneggiatura. Le società che l’hanno realizzata sono Portocabo e Movistar Plus+, piattaforma streaming che l’ha trasmessa per la prima volta nel mese di maggio di due anni fa. La regia è a cura di Marta Pahissa e di Rafa Montesinos. Le riprese si sono svolte in Spagna e, in particolare, nella comunità autonoma della Galizia. La serie, in patria, è già stata riconfermata per una terza stagione, che debutterà a settembre e chiuderà definitivamente la trama. Ad oggi, non è noto quando arriverà nel nostro paese.

Rapa 2 ultima puntata, la trama

Nel corso del finale di stagione di Rapa 2, Laureano spera in un processo per l’assassinio di suo figlio. Per tale motivo, decide di ignorare i significativi progressi ottenuti nelle indagini da Tomas, che invece sembra essere sempre più vicino ad individuare il colpevole.

Nel frattempo, Maite è in crisi. Il personaggio principale, infatti, soffre in quanto ha compreso che i tentativi di risolvere il caso dell’omicidio di Palmira non stanno portando, almeno in apparenza, ad alcun risultato.

Spoiler finale

In seguito, durante il sesto ed ultimo episodio della seconda stagione della serie tv, la situazione cambia radicalmente quando le forze dell’ordine individuano un sospettato per la morte di Palmira. Maite, determinata ad arrestare il killer, avvia una complessa operazione di polizia all’interno di una base navale.

Oramai, sia lei che il resto della squadra sono riusciti a comprendere il movente e ad individuare il responsabile dell’assassinio. Tuttavia, le loro sono solo supposizioni, al momento non supportate da prove concrete. Qualora la situazione non cambiasse, l’omicidio di Palmira potrebbe non avere giustizia.

Rapa 2 ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di Rapa, serie tv thriller il cui finale è trasmesso domenica 11 agosto, a partire dalle ore 21:20 circa su Rai 4.