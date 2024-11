Everywhere I Go, le trame dal 12 al 16 agosto

Da lunedì 12 a venerdì 16 agosto, su Rete 4, sono proposte nuove puntate di Everywhere I Go. La soap turca è proposta tutti i giorni, dalle ore 10:00 circa.

Everywhere I Go 12 16 agosto, regista e dove è girata

Everywhere I Go è una produzione originale della società Karga Seven Pictures. La serie tv è ambientata e girata in Turchia, paese nel quale ha esordito nel giugno del 2019, sull’emittente locale Fox. La prima ed unica stagione del titolo è composta, nel nostro paese, da 75 appuntamenti. Essi hanno una durata di circa un’ora ciascuno.

Nota anche con il titolo originale Her Yerde Sen, la soap Everywhere I Go ha come registi Volkan Ozgumus ed Ender Mihlar. La sceneggiatura, tratta dalla serie taiwanese JustYou, è scritta da Meric Acemi.

Everywhere I Go 12 16 agosto, la trama

Nel corso di Everywhere I Go di lunedì 12 agosto, Azmiye, Ayda e Merve continuano a mandare avanti il loro piano ai danni di Selin. A quest’ultima, infatti, fanno pervenire altri biglietti anonimi, nei quali si spacciano per un suo segreto ammiratore. Lei, in realtà, con il passare del tempo si convince che il mittente di tali messaggi sia Demir.

Il martedì, Leyla e Firuze decidono di invitare a cena Demir e Selin. Le prime sono consapevoli che tra i due le cose ora vanno bene e, per questo, vogliono evitare che possano discutere ed allontanarsi.

Nell’appuntamento del mercoledì si sta svolgendo una cena al vivaio quando Vedat, approfittando di un momento di assenza di Selin, rivela a Demir di aver visto Eylul ad Istanbul. Il protagonista, non appena lo viene a sapere, rimane incredulo e fa di tutto pur di cambiare discorso.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana di Everywhere I Go procede giovedì 15 agosto, quando Demir non sa come gestire il ritorno in città di Eylul. L’uomo, infatti, rifiuta di fare i conti con il proprio passato e non sa come comportarsi con Selin.

Infine, in Everywhere I Go di venerdì 16 agosto, il rapporto fra Demir e Selin va a gonfie vele. Nonostante qualche battibecco, fra i due sembra essere tornata la serenità.

Everywhere I Go 12 16 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della soap opera Everywhere I Go, in onda su Rete 4 e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.