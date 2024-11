Squadra Speciale Cobra 11 Non è un gioco da ragazzi su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 14 agosto, su Rai 2, è in onda la puntata dal titolo Non è un gioco da ragazzi di Squadra Speciale Cobra 11. La serie, appartenente al genere poliziesco, è visibile in prima serata, dalle 21:05 circa.

Squadra Speciale Cobra 11 Non è un gioco da ragazzi, regista e dove è girata

Quello in onda oggi è il primo episodio della ventisettesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11. La serie è quella originaria della Germania più venduta in tutto il mondo e ha debuttato in patria nel 1996. Tre anni più tardi, invece, ha esordito anche nel nostro paese e, da quel momento in poi, ha quasi sempre presenziato nella programmazione di Rai 2 in diverse fasce orarie, sia nel prime time che nel daytime.

Le riprese di Squadra Speciale Cobra 11 si sono svolte in varie località della Germania. In particolare, i set sono stati montati soprattutto nei pressi delle città Neuss, Colonia e Dusseldorf. Coloro che hanno curato la regia degli appuntamenti sono Franco Tozza e Friederike Hess. La sceneggiatura, invece, è di Etienne Heimann, Sabine Leipert e Marc Hillefeld.

Squadra Speciale Cobra 11 Non è un gioco da ragazzi, la trama

Nel corso di Non è un gioco da ragazzi, debutto della nuova stagione della produzione seriale, sono grandi protagonisti Semir e Vicky, i due ispettori della stradale della polizia tedesca. Insieme, tornano a pattugliare le strade del Nord Reno Westfalia. Mentre sono per strada, Semir e Vicky intervengono in un incidente stradale. Nel sinistro è rimasta coinvolta una bambina, che è ferita seppur non in modo grave.

Spoiler finale

In Non è un gioco da ragazzi, Semir e Vicky, dopo aver salvato la piccola, scoprono che nel mezzo, oltre a lei, era presente la mamma. Le condizioni di quest’ultima sono gravissime, ma non solo per l’incidente. Qualcuno, infatti, l’ha ferita con un coltello. I protagonisti iniziano ad indagare. Ben presto, però, Vicky sviluppa un forte senso materno verso la bimba. Tale fatto rischia di complicare in modo irreparabile il lavoro delle forze dell’ordine.

Squadra Speciale Cobra 11 Non è un gioco da ragazzi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la nuova stagione di Squadra Speciale Cobra 11, al via mercoledì 14 agosto in prima visione su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.