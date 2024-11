Stasera in tv lunedì 19 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 19 agosto 2024. Su Rai3, l’opera lirica Turandot con Luca Zingaretti. Su Rete 4, il film con Brad Pitt, Vi presento Joe Black.

Stasera in tv lunedì 19 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Nero a metà 3, con Claudio Amendola. Due episodi: il primo s’intitola, “Colpevoli omissioni”. Alba, sua sorella Alice e Federico arrivano sul luogo del ritrovamento del corpo di Clara; Malik sospetta del ragazzo e decide di indagare su di lui. Carlo (Claudio Amendola), che sa della figlia di Suleyman, ha messo Ottavia sulle sue tracce. A seguire, “Ah, l’amore, l’amore”. Carlo che ora sa che Suleyman aveva una figlia, ha messo Ottavia sulle sue tracce: dopo una serie di buchi nell’acqua, un ragazzino le lascia uno strano oggetto appoggiato al motorino.

Su Rai3, alle 21.20, Opera Lirica: Turandot. Luca Zingaretti ci guida alla visione dell’ultima opera di Giacomo Puccini, andata in scena all’Arena di Verona dall’8 al 29 giugno. Si tratta del fiabesco allestimento disegnato dall’indimenticabile Franco Zeffirelli e impreziosito dai costumi di Emi Wada. L’orchestra è diretta da Michele Spotti.

Programmi Mediaset, La 5, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig. Nella seconda puntata dell’edizione 2023, registrata al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada accolgono sul palco Max Angioni, che ripropone il personaggio di Kevin Scannamanna, e Gerry Scotti. Inoltre, Andrea Pucci, Antonio Ornano e tanti altri comici.

Su La 5, alle 21.10, il programma musicale Yoga Radio Bruno Estate. Tra i protagonisti della seconda tappa, a Piacenza, troviamo Alessandra Amoroso, BigMama, Achille Lauro, Angelina Mango, Tananai, Rose Villain, Holden, The Kolors, Noemi, Mr. Rain, Michele Bravi, Piero Pelù, Mida e Francesco Gabbani.

Su Real Time, alle 21.30, la soap Hercai – Amore e vendetta, con Ebru Sahin, Akin Akinozu. Esma decide di consegnare la lettera che Dilsah, la defunta madre di Miran, le ha affidato per fermare Azize. Reyyan si trova a consolare Miran, scosso dopo averle rivelato la temibile vendetta della nonna.

I film di questa sera lunedì 19 agosto 2024

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Stefano Cipani, Mio fratello rincorre i dinosauri, con Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi. Davide e Katia hanno già tre figli, Chiara, Alice e Jack, quando arriva Gio, affetto da sindrome di Down. Agli occhi di Jack, Gio appare come un supereroe, ma con il passare del tempo…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 1995, di Enzo G. Castellari, Jonathan degli orsi, con Franco Nero. L’orfano Jonathan viene allevato dal capo tribù indiano Tawanka. Diventato adulto si schiera al fianco dei nativi americani, combattendo contro gli speculatori bianchi.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1998, di Martin Brest, Vi presento Joe Black, con Brad Pitt, Anthony Hopkins. Alla vigilia del suo 65° compleanno, il magnate William Parrish ha un infarto. Poche ore dopo riceve la visita di Joe Black (Brad Pitt), un giovane che la figlia Susan ha appena incontrato in un bar. Joe, che in realtà è la Morte, offre a Parrish qualche giorno di vita in più in cambio di ospitalità.

Su Iris, alle 21.10, il film fantastico del 2000, di Gregory Hoblit, Frequency – Il futuro è in ascolto, con Jim Caviezel. Un giovane si mette in contatto con il padre, morto 30 anni prima, grazie ad un apparecchio che riceve misteriose onde radio. Cercherà, così, di cambiarne il destino.

Stasera in tv lunedì 19 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Mauro Borrelli, Mindcage – Mente criminale, con Melissa Roxburgh. Gli agenti Doyle e Kelly danno la caccia a un serial killer che emula i crimini di un altro assassino attualmente in carcere. I due chiederanno aiuto a quest’ultimo per catturarlo

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Nanni Moretti, La stanza del figlio, con Nanni Moretti, Laura Lattuada. La vita dello psicanalista Sermonti viene sconvolta dalla morte del giovane figlio durante un’immersione. La tragedia mette in crisi anche il rapporto con la moglie e la figlia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1982, di Steven Spielberg, E.T. L’extraterrestre, con Henry Thomas. Un piccolo extraterrestre, abbandonato dai compagni sulla Terra, viene adottato da tre fratelli, che lo nascondono in casa e cercano di aiutarlo a tornare sul suo pianeta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2012, di Joseph Kosinski, Oblivion, con Tom Cruise, Morgan Freeman. 2077. sulla Terra devastata dalla guerra contro gli alieni, Jack è uno dei pochi sopravvissuti. Ogni sua certezza crolla quando salva Julia, una donna precipitata con una navicella.

Su Sky Cinema Suspense, alle 19.50, il film fantastico del 2009, di Oliver Parker, Dorian Gray, con Ben Barnes. Nella Londra vittoriana, Dorian Gray decide di fare un patto con il diavolo, restando eternamente giovane e trasferendo gli effetti del tempo su un dipinto che lo ritrae. Ma c’è un prezzo da pagare.