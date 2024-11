Pressing 2024-2025, la nuova edizione su Canale 5 dal 18 agosto

Con l’inizio del campionato di calcio di Serie A 2024-2025, al via con i primi quattro anticipi nella giornata di ieri, sabato 17 agosto, torna Pressing. Esso è uno dei format di riferimento per l’approfondimento sportivo Mediaset.

Pressing 2024-2025, la storia e il ritorno su Canale 5

Quella 2024-2025 è, per Pressing, la quattordicesima edizione. La prima è andata in onda nel lontano 1990-1991 ed era guidata dal giornalista Marino Bartoletti. Con il tempo ha acquisito la formula del classico talk sportivo, con ospiti ed esperti che discutono sulla classifica di campionato e sui principali casi di moviola della giornata.

Dal ’91 e fino al 1998 ha avuto come padrone di casa Raimondo Vianello. In seguito, Mediaset ha deciso di mettere in pausa lo show per venti anni, riproponendolo nuovamente nel 2018, per la prima volta su Canale 5. L’esperimento, però, all’epoca non ha dato i risultati sperati, al punto da spingere il Biscione a riproporlo tre anni più tardi, su Italia 1, rete nel quale è rimasto fino a pochi mesi fa.

Pressing, nell’edizione 2024-2025, torna ad essere visibile sulla rete ammiraglia. Inoltre, è possibile seguite la trasmissione anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infiniy.

Pressing 2024-2025, Massimo Callegari e Monica Bertini confermati alla conduzione

Non cambiano i padroni di casa di Pressing. Anche nelle puntate del 2024-2025, infatti, il timone del programma è affidato ai giornalisti sportivi Massimo Callegari e Monica Bertini. Il primo, da qualche anno, è uno dei telecronisti di punta del Biscione, essendo impegnato nel racconto dei vari appuntamenti di Coppa Italia, della Supercoppa Italiana e della Champions League. La seconda, invece, oltre che per l’impegno da cronista sportiva, è conosciuta anche per essere fra le conduttrici di Diario del giorno, talk di approfondimento politico e sociale in onda nel pomeriggio di Rete 4.

Pressing, nella stagione 2024-2025, è proposto, rigorosamente in diretta, tutte le settimane, nella seconda serata della domenica. In particolare, salvo modifiche improvvise di palinsesto, le puntate dovrebbe partire alle 23:25 e dovrebbe andare avanti per circa due ore.

Gli altri approfondimenti sportivi Mediaset

Pressing non è l’unico programma di approfondimento sportivo Mediaset per la Serie A 2024-2025. La domenica, dalle 13:00 su Italia 1, c’è Sportmediaset XXL, guidato da Benedetta Radaelli. In esso sono analizzati i risultati degli anticipi disputati il venerdì ed il sabato. Il lunedì, in seconda serata sempre su Italia 1, spazio a Monday Night. Lo show, curato ancora una volta da Benedetta Radaelli, propone un focus sui posticipi del lunedì e sugli impegni che attendono i team italiani nelle varie competizioni europee, che si disputano dal martedì.