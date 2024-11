Everywhere I Go, le trame dal 19 al 23 agosto

Da lunedì 19 a venerdì 23 agosto, gli spettatori di Rete 4 possono vedere nuove puntate di Everywhere I Go. La rete del Biscione, anche questa settimana, propone gli appuntamenti la mattina, dalle 10:00 alle 11:55 circa.

Everywhere I Go 19 23 agosto, regista e dove è girata

La soap opera Everywhere I Go è una produzione originale della società Karga Seven Pictures. In patria è andata in onda con il titolo Her Yerde Sen nel giugno del 2019 sull’emittente Fox ed ha come registi Volkan Ozgumus ed Ender Mihlar. La sceneggiatura, tratta dalla serie taiwanese JustYou, è scritta da Meric Acemi. La trama è ambientata in Turchia, dove si sono svolte anche le riprese.

Everywhere I Go 19 23 agosto, la trama

In Everywhere I Go di lunedì 19 agosto, Selin è preoccupata per la salute di Mervin, al punto da proporre una seduta dal dottore Bunyamin. Poco dopo, Eylul si reca in ufficio, dove accusa un forte attacco d’asma. Per tale motivo, la protagonista, molto spaventata, decide di portarla subito in ospedale.

Il martedì, Selin e Demir continuano la loro frequentazione. I due scelgono di passare una giornata insieme, effettuando una gira in barca. Lei, però, decide di tornare a casa prima del previsto, impedendo al ragazzo di dirle tutto ciò che avrebbe voluto. Il mercoledì, Vedat, Demir ed Ibo decidono di prendersi qualche momento di svago all’interno di un locale, nel quale condividono le loro ultime esperienze in campo sentimentale. All’improvviso, il trio è provocato da un gruppo di ragazzi. Parte, così, una violenta rissa.

Spoiler finale

La settimana dal 19 al 23 agosto con la soap procede il giovedì. Demir si reca a casa di Turkan nella speranza di trovare Selin. A tale scena assiste Elyul, che prende atto della situazione e non nasconde il proprio dispiacere. Infine, il venerdì, il rapporto fra Selin e Demir sembra oramai consolidato. I due decidono di partire insieme verso il chalet nel quale l’uomo ha passato la sua infanzia. Tutto è destinato a cambiare quando il protagonista nota un dettaglio che lo turba.

Everywhere I Go 19 23 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Everywhere I Go, soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.