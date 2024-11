Newsroom, la puntata del 21 agosto: la rincorsa mondiale allo spazio e agli abissi

La prima edizione di Newsroom, programma di inchieste di Rai 3, prosegue con un nuovo appuntamento mercoledì 21 agosto. La puntata è trasmessa, in prima visione, alle 21:20.

Newsroom 21 agosto, la lotta per il controllo del futuro globale

Al timone di Newsroom, anche mercoledì 21 agosto, c’è la giornalista Monica Maggioni. Quest’ultima, insieme ad una serie di inviati, firma vari reportage. Mediante essi, sono analizzati, di volta in volta, fatti di attualità, che permettono al pubblico di comprendere meglio la realtà che ci circonda.

Nell’appuntamento del 21 agosto, Newsroom propone un focus sulla lotta per il controllo del futuro globale. Per secoli, le principali forze del pianeta si sono scontrate per ottenere il controllo delle terre e dei mari. Da qualche anno a questa parte, però, è emersa una nuova tendenza. Molte superpotenze economiche e sociali stanno investendo soldi ed attenzioni verso lo spazio e gli abissi degli oceani.

Dai satelliti presenti in orbita ai dati internet che transitano in fondo al mare

Monica Maggioni, nel corso di Newsroom di oggi, propone un focus su una serie di problematiche inerenti la lotta per il controllo dello spazio e dei mari. La prima e forse più importante implicazione riguarda l’assenza di confini territoriali.

Il format, nella puntata, prova a comprendere le nazioni protagoniste della corsa alla conquista del potere e, soprattutto, quali sono i soggetti che guidano questo potenziale business. A tal proposito, una delle personalità mondiali più influenti è senza dubbio Elon Musk. Il visionario e controverso imprenditore è il fondatore, amministratore delegato e direttore tecnico di SpaceX. L’azienda aerospaziale, nata con l’obiettivo di facilitare lo sbarco dell’uomo su Marte, dal 2018 ha lanciato in orbita i satelliti del progetto Starlink.

Da sempre, la lotta per il dominio dello spazio ha interessato soprattutto gli Stati Uniti e la vecchia Unione Sovietica. Oggi è emersa un’altra protagonista: la Cina. Lo Stato è al lavoro su un progetto spaziale che potrebbe riportare l’essere umano sulla Luna. Inoltre, entro il 2026, dovrebbero arrivare i primi viaggi spaziali turistici.

Newsroom 21 agosto, gli ascolti dell’edizione

La puntata del 21 agosto di Newsroom, così come tutte le altre della prima edizione, è una produzione originale di Rai Direzione Approfondimento e Rai Direzione Contenuti Digitali e Transmediali. Dal punto di vista degli ascolti, la trasmissione, dopo un esordio incoraggiante, ha via via perso telespettatori. L’appuntamento del 14 agosto scorso ha convinto solamente 257 mila italiani, con una share del 2,2%. Al momento, la Rai non ha comunicato se intende rinnovare il programma per una seconda edizione.