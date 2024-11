Squadra Speciale Cobra 11 episodio Speranza: trama, cast e curiosità

Si intitola Speranza la sesta puntata della ventisettesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11. La serie poliziesca, fra le più longeve mai prodotte in Germania, è trasmessa in prima visione su Rai 2 a partire dalle ore 21:20 circa.

Squadra Speciale Cobra 11 Speranza, regista e dove è girata

La serie ha debuttato in patria nel 1996 sull’emittente locale RTL, dove è conosciuta con il titolo originale Alarm Fur Cobra 11 Die Autobahnpolizei. Tre anni più tardi, nel 1999, la fiction che segue le gesta degli agenti della polizia autostradale criminale è sbarcata nel nostro paese. Da quel momento in poi, ha quasi sempre presenziato nella programmazione di Rai 2, che lo ha trasmesso in diverse fasce orarie, sia nel prime time che nel daytime.

Le riprese di Squadra Speciale Cobra 11 si sono svolte in varie località della Germania. In particolare, i set sono stati montati soprattutto nei pressi delle città Neuss, Colonia e Dusseldorf. Coloro che hanno curato la regia degli appuntamenti sono Franco Tozza e Friederike Hess. La sceneggiatura, invece, è di Etienne Heimann, Sabine Leipert e Marc Hillefeld.

Squadra Speciale Cobra 11 Speranza, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno di Squadra Speciale Cobra 11, la coppia di protagonisti composta da Semir e da Vicky deve lavorare ad un nuovo, complesso caso. Mentre sono all’interno di una stazione di servizio fa irruzione un uomo chiamato Justus Siegel. Quest’ultimo, armato, ha rapito l’uomo che lavorava al locale ed è scappato. La polizia, in breve tempo, interviene e Semir si lancia all’inseguimento dell’auto di Justus. Quest’ultimo, però, riesce a rapire il personaggio principale e a scappare con lui.

Spoiler finale

Vicky, durante Speranza di Squadra Speciale Cobra 11, si mette subito a lavoro per salvare la vita del collega. Indagando sul rapitore, scopre che quest’ultimo, qualche anno prima, ha vissuto un importante trauma: sua figlia, infatti, è stata rapita. Il colpevole di tale crimine si chiama Marcus Siberski, ovvero l’uomo che lavorava alla stazione di servizio e che è ora si trova nelle mani di Justus, che ha agito per vendetta.

Squadra Speciale Cobra 11 Speranza, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante gli appuntamenti della ventisettesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11, che prosegue con una nuova puntata mercoledì 21 agosto in prima visione su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.