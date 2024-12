Stasera in tv lunedì 26 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 26 agosto 2024. Su Rai3, l’opera lirica Nabucco commentata da Luca Zingaretti. Su Rete 4, il film con Richard Gere e Jennifer Lopez, Shall We Dance?

Stasera in tv lunedì 26 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction con Claudio Amendola, Nero a metà 3. Due episodi: il primo s’intitola, “A viso scoperto”. Spartaco individua il luogo in cui gli uomini di Pugliani smistano la droga. Carlo (Claudio Amendola) trova Maryan, la figlia di Suleyman, e la mette in salvo. Le promette anche che le riporterà sua madre. Intanto la polizia indaga sull’omicidio di un giornalista. A seguire, “Per una figlia”.

Su Rai2, alle 21.00, il telefilm Squadra Speciale Cobra 11, con Erdogan Atalay. Titolo dell’episodio di stasera, “Legami di sangue”. Di notte viene ucciso un uomo. Vicky e Semir (Erdogan Atalay) accorrono e scoprono che la vittima è Lennard Reisinger, il padre della poliziotta. Durante le indagini i sospetti sull’uomo, considerato una talpa della mafia all’interno della polizia aumentano. Ma la verità è un’altra.

Su Rai3, alle 21.20, Opera Lirica: Nabucco. Luca Zingaretti ci guida alla visione dell’opera di Verdi nell’allestimento andato in scena all’Arena di Verona nel 2022 con Sebastian Catana nel ruolo di Nabucco. Nel cast anche Samuele Simoncini (Ismaele), Abramo Rosalen (Zaccaria), Ewa Plonka (Abigaille) e Francesca Di Sauro (Fenena).

Programmi Mediaset, La5

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig. I quiz di Kevin Scannamanna alias Max Angioni, il ritorno di Silvano il mago di Milano (Raul Cremona), l’omaggio dei Senso d’Oppio a Marcella Bella, Anna Maria Barbera nei panni di Sconsy: questo e molto altro nell’ultima puntata dell’edizione 2023 condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Su La 5, alle 21.10, il programma musicale Yoga Radio Bruno Estate. Tra i protagonisti della terza tappa, a Forlì, troviamo Arisa, La Rappresentante di Lista, i Coma_Cose, i Blue, LDA, Elettra Lamborghini, Cristina D’Avena, Wax, Olly, Benji & Fede, Nek, Francesco Renga, Sarah, Malika Ayane, Cioffi e Limo.

I film di questa sera lunedì 26 agosto 2024

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Giorgia Cecere, In un posto bellissimo, con Isabella Ragonese. Lucia si è dedicata al figlio e al proprio negozio di fiori dando fiducia al marito. La scoperta del tradimento di lui e l’incontro con Ahmed, un ragazzino ambulante, stravolgono le sue certezze.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2004, di Peter Chelsom, Shall We Dance? con Richard Gere e Jennifer Lopez. Chicago. Soffocato dalla routine quotidiana, John Clark (Richard Gere) si iscrive ad una scuola di ballo; la sua insegnante è l’affascinante Paulina (Jennifer Lopez). Lui cerca solo un po’ di innocente svago, ma la moglie Beverly (Susan Sarandon), ignara del nuovo hobby di John, sospetta una scappatella.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione di Baltasar Kormakur, Cani scolti, con Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton. Gli agenti Bobby Trench e Marcus Stigman, infiltrati in una banda di narcotrafficanti, diffidano l’uno dell’altro. Ma quando la loro missione fallisce, sono costretti a collaborare.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 1999, di Bruce Beresford, Colpevole d’innocenza, con Ashley Judd. Libby è in prigione per l’omicidio del marito, anche se il cadavere non è stato trovato. Dopo sei anni, Libby viene liberata e affidata all’agente Travis. Ma lei ha scoperto la verità e fugge.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2015, di Guy Ritchie, Operazione U.N.C.L.E. con Henry Cavill. L’agente della Cia Napoleon Solo e quello del Kgb Illya Kuryakin si alleano per eliminare un’organizzazione criminale internazionale. Li aiuta la figlia di uno scienziato scomparso.

Stasera in tv lunedì 26 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2023, di Sofia Coppola, Priscilla, con Cailee Spaeny, Jacob Elordi. Il grande e turbolento amore tra Elvis Presley e Priscilla Beaulieu: dal loro incontro in Germania, quando lei ha 14 anni e lui è già una superstar, alle nozze nel 1967 e il divorzio sei anni dopo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2012, di Quentin Tarantino, Django Unchained, con Jamie Foxx. Un cacciatore di taglie è sulle tracce di alcuni criminali. Per catturarli, assolda lo schiavo Django che li conosce. E lui ne approfitta per cercare sua moglie, venduta al perfido Candie.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Walter Veltroni, C’è tempo, con Giovanni Fuoco, Stefano Fresi. Alla morte del padre, il 40enne Stefano scopre di avere un fratellastro tredicenne. All’inizio riluttante, ne assume la tutela solo per ricevere in cambio un lascito. Ma con il tempo…