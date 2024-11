CSI Vegas episodi Heavy Metal e Fino in fondo: trama, cast e curiosità

Si intitolano Heavy Metal e Fino in fondo gli appuntamenti di CSI Vegas in onda oggi, domenica 25 agosto, su Rai 2. La serie, spin off ambientato a Las Vegas della celebre CSI, è trasmessa in prima serata, alle 21:00 circa.

CSI Vegas Heavy Metal, regista e dove è girata

Girata ed ambientata nella città di Las Vegas, la serie è una produzione originale di CBS Studios, Jerry Bruckheimer Television e Trace Pictures. L’ideatore della fiction è Jason Tracey. I registi presenti dietro la macchina da presa sono Tom Camarda, Erin Feeley, Gina Lamar, Ruben Garcia, Omar Madha e Kenneth Fink. Gli sceneggiatori che hanno scritto la trama, invece, sono Marisa Tam, Jason Tracey, Craig O’Neill, Dave Metzger, Gabriel Ho, Safia M. Dirie, Ryan Lee e Camille D’Elia. Quelli intitolati Heavy Metal e Fino in fondo sono gli ultimi due episodi della terza stagione della serie.

CSI Vegas Heavy Metal, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Heavy Metal di CSI Vegas, Penny dirige, per la prima volta, un caso di omicidio. La vicenda, sin da subito, appare decisamente intricata. Il corpo senza vita di un uomo, infatti, è rinvenuto nei pressi di una strada molto trafficata. Il cadavere presenta un foro di uscita, ma non quello di entrata. Per tale motivo, una svolta alle indagini potrebbe arrivare solo dopo i risultati dell’autopsia. Nel frattempo, Max, Chris e Catherine continuano a lavorare sulla Mojave Kinematic Designs. Procedendo con l’inchiesta, scoprono l’esistenza di un laboratorio scientifico sotterraneo e segreto.

Fino in fondo, la trama

L’ultima serata con la terza stagione di CSI Vegas, in onda su Rai 2 domenica 25 agosto, termina con l’episodio intitolato Fino in fondo. La squadra della Scientifica deve lavorare con velocità per identificare l’agente nervino che ha reso incosciente Chris. A sua volta, la protagonista Max è rapita e rischia la vita. Per provare a salvarla, Folsom ed Allie si addentrano in un pericoloso tunnel sotterraneo, nella speranza di riuscire ad individuare la donna nel minor tempo possibile.

CSI Vegas Heavy Metal, il cast