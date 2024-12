Everywhere I Go, le trame dal 26 al 30 agosto

La mattina di Rete 4, anche nella settimana da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, propone nuovi appuntamenti di Everywhere I Go. La soap opera, appartenente al genere drammatico, è visibile tutti i giorni, dalle 10:00 alle 11:55 circa.

Everywhere I Go 26 30 agosto, regista e dove è girata

La soap opera Everywhere I Go è una produzione originale della società Karga Seven Pictures. In patria è andata in onda con il titolo Her Yerde Sen nel giugno del 2019 sull’emittente Fox ed ha come registi Volkan Ozgumus ed Ender Mihlar. La sceneggiatura, tratta dalla serie taiwanese JustYou, è scritta da Meric Acemi. La trama è ambientata in Turchia, dove si sono svolte anche le riprese.

In Everywhere I Go di lunedì 26 agosto, Selin, Ayda e Merve incontra Eylul. Si tratta del primo incontro da quando hanno saputo che la donna, in passato, ha avuto una relazione con Demir. Tale notizia, inevitabilmente, ha cambiato in modo repentino la loro relazione.

Everywhere I Go 26 30 agosto, le trame

Nel corso dell’appuntamento di martedì 27 agosto, Leyla e Murharrem hanno organizzato una cena per festeggiare il loro fidanzamento ufficiale. Come facilmente immaginabile, nel corso del ricevimento si respira un’aria di allegria e leggerezza. Durante la cena, gli ospiti decidono di scambiare alcuni aneddoti legati alla tradizione molto sentita del caffè turco salato.

Il mercoledì, Selin, in ufficio, riceve una visita inaspettata. A trovarla c’è Arda, un suo vecchio amico. Tale incontro scatena la gelosia di Demir, che inventa una scusa pur di costringere la ragazza a rimanere chiusa in ufficio fino a tarda ora.

Spoiler finale

La settimana dal 26 al 30 agosto di Everywhere I Go procede il giovedì. Burak si sente in continua competizione con Demir e va su tutte le furie quando nota che Eylul dà sempre ragione all’uomo. Dopo aver bevuto molto, Burak si reca dalla ragazza. Infine, il venerdì, Arda invita a cena fuori Selin. Quando Demir scopre il luogo nel quale i due avranno l’appuntamento, decide di recarsi lì fingendo si sia trattato di un caso.

Everywhere I Go 26 30 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Everywhere I Go, soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.