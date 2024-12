Stasera in tv sabato 31 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 31 agosto 2024. Su Rai3, il film C’era una volta il West, con Claudia Cardinale, Henry Fonda. Su Rete 4, il film con Carlo Verdone e Claudia Gerini, Viaggi di nozze.

Stasera in tv sabato 31 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il programma musicale Gigi, uno come te – Ancora insieme. Rivediamo il concerto del 2023 di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli. L’artista accoglie sul palco numerosi amici e colleghi, tra cui Biagio Antonucci, Alex Britti, Clementino, Nino D’Angelo, Elodie, Geolier, Enzo Gragnaniello, Lazza, Ciccio Merolla, Max Pezzali e Tananai. C’è anche suo figlio, LDA.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Paralimpiadi di Parigi 2024. Anche oggi allo Stade de France è protagonista l’atletica. Tra le finali in programma, lancio del giavellotto maschile F57, lancio della clava maschile F32, 1500m femminili T13, lancio del peso femminile F37, 100m maschili T38, salto in lungo maschile T63, 400m femminili T11, 100m femminili T38.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Le Baccanti. Le Baccanti di Euripide nell’interpretazione modernissima dal regista della Compagnia Fura dels Baus, il catalano Carlus Padrissa, andate in scena al Teatro Greco di Siracusa nel 2021. Le coreografie sono di Mireia Romero Miralles.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Le piroette dello spagnolo Guillermo Gomez, il cane Ioltan della Guardia di Finanza, che trova banconote nascoste, Jonathan Rinny, che prova a restare in equilibrio per più tempo possibile sopra otto cilindri. C’è tutto questo, e non solo, nella penultima puntata dell’edizione 2024, condotta da Gerry Scotti.

Su La7, alle 21.15, Eden. Prosegue in replica la quinta edizione del programma di Licia Colò, che ogni settimana va alla scoperta di meravigliosi paesaggi naturali e luoghi da grande valore storico e artistico, tra servizi esclusivi, immagini emozionanti da luoghi remoti.

Su Tv8, alle 21.30, il programma musicale Gaga Chromatica Ball. Su un palco che cambia veste continuamente, tra coreografie strabilianti, effetti speciali e momenti più confidenziali, Lady Gaga propone una scaletta in cui non mancano le hit più famose. Tra le altre, “Bad Romance” e “Shallow”.

Su Nove, alle 21.25, Unabomber. Un documentario ripercorre la storia e il caso del misterioso attentatore che tra il 1994 ed il 2006 ha seminato il terrore nel Nord Est d’Italia. Nel 2022 la magistratura ha deciso di riaprire le indagini a 15 anni dall’archiviazione.

I film di questa sera sabato 31 agosto 2024

Su Rai3, alle 20.30, il film western del 1966, di Sergio Leone, C’era una volta il West, con Henry Fonda, Claudia Cardinale. Jill McBain (Claudia Cardinale) è la vedova di un proprietario terriero ucciso dal bandito Frank (Henry Fonda), su mandato di un faccendiere. Anche lei è in pericolo, ma in suo soccorso arriva un meticcio che si fa chiamare Armonica (Charles Bronson) e ha un conto in sospeso con Frank.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2016, di Oriol Paulo, Contrattempo, con Mario Casas, Ana Wagener, Jose Coronado. Adriàn Doria, manager di successo, è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver ucciso la sua amante. Lui si professa innocente e assume l’avvocatessa Virginia Goodman.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1995, di Carlo Verdone, Viaggi di nozze, con Carlo Verdone, Claudia Gerini, Veronica Pivetti. Tre grottesche “lune di miele” il cui protagonista maschile è Carlo Verdone. Il pedante Raniero esaspera la seconda moglie Fosca (Veronica Pivetti); Giovannino e Valeriana (Cinzia Mascoli) sono alle prese con familiari invadenti. I borgatari Ivano e Jessica (Claudia Gerini) pensano sempre al sesso.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2010, di Anton Corbijn, The American, con George Clooney, Bruce Altman. Braccato da altri sicari, un killer si nasconde in un paesino dell’Abruzzo. Qui s’innamora di Clara e decide di cambiare vita. Ma, prima, deve chiudere la partita con il suo passato.

Stasera in tv sabato 31 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Robert Zemeckis, Flight, con Denzel Washington. Il comandante Whitaker compie un atterraggio di fortuna con il suo aereo, salvando molte vite. Inizialmente viene acclamato come un eroe, poi, però, finisce nel mirino della commissione d’inchiesta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2023, di Sofia Coppola, Priscilla, con Cailee Spaeny, Jacob Elordi. Il grande e turbolento amore tra Elvis Presley e Priscilla Beriaulieu: dal loro incontro in Germania, quando lei ha 14 anni e lui è già una superstar, alle nozze nel 1967 e il divorzio sei anni dopo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1991, di Steven Spielberg, Hook – Capitan Uncino, con Robin Williams. Peter Banning trascura moglie e figli per la carriera. Durante un viaggio a Londra, però, riscopre le proprie origini: una volta era Peter Pan, ed è il momento di rientrare in azione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Ric Roman Waugh, Attacco al potere 3, con Gerard Butler. L’agente dei servizi segreti Banning, accusato di aver organizzato un attentato per uccidere il Presidente, è in fuga braccato dalla polizia. Con l’aiuto del padre Clay cerca di scagionarsi.