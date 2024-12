Formula 1 GP Italia 2024: la programmazione tv, gli orari e i telecronisti

È in Italia il prossimo Gran Premio della stagione 2024 di Formula 1. Il mondiale, dopo aver fatto tappa in Olanda, sbarca nel nostro paese, a Monza.

Formula 1 Gran Premio Italia 2024, le Ferrari a caccia della vittoria in casa

Inevitabile che le macchine più attese del GP d’Italia 2024 di Formula 1 siano quelle della Ferrari. La scuderia di casa, infatti, spera di riuscire a vincere nella corsa di casa a cinque anni di distanza dall’ultima volta. Le speranze, a tal proposito, sono riposte su Charles Leclerc e Carlos Sainz, che al momento occupano rispettivamente il terzo ed il quinto posto nella classifica generale dei piloti.

Il circuito che ospita il Gran Premio d’Italia è l’Autodromo Nazionale di Monza. Il tracciato, inaugurato nel 1922, ha una lunghezza di poco superiore ai 5 km e mezzo. La Formula 1 ha corso il suo primo appuntamento in tale percorso nel 1950. Quello odierno è il 74esimo GP. Il favorito, però, è ancora una volta Max Verstappen, campione del mondo in carica con la Red Bull che ha vinto le ultime due edizioni.

Gli orari e dove vedere le qualifiche e le gare

Sabato 31 agosto, il Gran Premio d’Italia 2024 di Formula 1 entra nel vivo dalle ore 12:30 circa, quando è in programma la terza ed ultima sessione di prove libere. Essa è visibile, in diretta esclusiva, solo su Sky, tramite la rete Sky Sport Formula 1 (canale 207). Poche ore più tardi, dalle ore 16:00, spazio alle qualifiche, una manche sempre molto importante in quanto determina la griglia di partenza per la gara del giorno seguente. È possibile seguire la sessione in diretta su Sky Sport Uno (2o1) e Sky Sport Formula 1. Inoltre, in chiaro, la qualifica è inserita nei palinsesti di TV8.

Infine, il GP d’Italia termina domenica 1° settembre. Alle ore 16:00 si accendono i semafori verdi del via alla gara, che è composta da 53 giri. Essa, così come le qualifiche, è in onda in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e TV8.

Formula 1 Gran Premio Italia 2024, i telecronisti e gli spazi di approfondimento

Tutte le sessioni del GP d’Italia 2024 di Formula 1, sia quelli trasmessi da Sky che da TV8, sono raccontati da Carlo Vanzini e Marc Gené. Al loro fianco, in qualità di inviato ai box, c’è Roberto Chinchero, che analizza tutto ciò che avviene in pista. Gli approfondimenti pre e post gara sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Le analisi tecniche sono curate da Matteo Bobbi. Le interviste, infine, sono realizzate da Mara Sangiorgio