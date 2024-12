Mano a mano, il 2 settembre su Rai 3 il nuovo programma di Federico Ruffo: protagonista la solidarietà

Lunedì 2 settembre, su Rai 3, debutta Mano a mano. Si tratta di un nuovo format, trasmesso tutti i lunedì in seconda serata, dalle ore 23:25 circa.

Mano a mano, il conduttore è Federico Ruffo

Al timone c’è il giornalista Federico Ruffo. Per lui si tratta di un periodo, lavorativamente parlando, decisamente molto fortunato. Dopo varie esperienze lavorative importanti, nel 2020 è scelto come padrone di casa di Mi manda Rai 3. Trasmissione, questa, che tornerà a guidare nelle prossime settimane. Questa estate, inoltre, ha presentato il talk Filorosso Revolution. Si tratta dell’unica trasmissione in prime time di approfondimento politico proposta in estate dalla TV di Stato.

La prima edizione di Mano a mano è composta da quattro puntate. Ognuna di queste ha una durata di 30 minuti. A produrre il format ci sono Direzione Rai Approfondimento con la Direzione Rai per la Sostenibilità. Nato da un’idea originale di Luca Mattiucci, la trasmissione parla di solidarietà e trasparenza. Infatti, mostra ai telespettatori in che modo sono stati utilizzati i fondi raccolti con gli sms solidali.

Presente l’attrice Claudia Gerini nella prima puntata

In ogni puntata, il padrone di casa Federico Ruffo è accompagnato da Alessio Di Mauro, che realizza delle illustrazioni sui temi trattati nell’appuntamento. Al centro del racconto del primo appuntamento c’è ActionAid, organizzazione non governativa che lavora su progetti legati alla lotta contro la povertà. In studio, a tal proposito, c’è l’attrice Claudio Gerini, attrice che lavora come ambasciatrice dell’organizzazione e che racconta il suo legame con ActionAid. Insieme a lei, in studio, c’è Katia Scannavini, Vicesegretatia generale della Ong.

Nella puntata, inoltre, è proposto un reportage dal Ruanda, realizzato dai The Jackal. Essi testimoniano che i soldi ricevuti dalle donazioni sono stati utilizzati per la costruzione di una scuola. Proposto un focus sulle storie dei paesi del Centro Italia colpiti dal sisma. Si tratta di testimonianze di persone che hanno deciso, con determinazione e coraggio, di non abbandonare i propri luoghi d’origine.

Mano a mano, gli ospiti degli altri appuntamenti

Durante le altre puntate della prima edizione è dato il benvenuto ad altri volti celebri del mondo dello spettacolo. Fra loro c’è Geppi Cucciari, comica e conduttrice che rappresenta Dynamo Camp. Essa si concentra sui progetti legati alla terapia ricreativa, con la quale i bambini affetti da gravi malattie possono vivere esperienze solitamente fuori dalla loro portata, come l’equitazione. In programma un faccia a faccia con Paola Perego, da anni figura centrale nella maratone televisiva di Fondazione Telethon.