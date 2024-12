Stasera in tv martedì 3 settembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 3 settembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federico Ruffo, Filorosso Revolution. Su Canale 5, il comedy show condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin 9.

Stasera in tv martedì 3 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la 2° e ultima parte della miniserie Màxima. Preoccupata per le polemiche nate in Olanda sul passato di suo padre Jorge Horacio, che ebbe un ruolo rilevante nel governo del dittatore Videla, Màxima (Delfina Chaves) torna in Argentina per trascorrere un po’ di tempo con il genitore e avere con lui un chiarimento.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Paralimpiadi di Parigi. Allo Stade de France proseguono le gare di atletica. Tra le finali, 100m femminili T13, lancio del giavellotto maschile F46, 100m femminili T47, 400m maschili T20, 1500m maschili T54 e 400mfemminili T37. Inoltre, la scherma in carrozzina con le finali di sciabola (categoria A e B) maschile e femminile.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Filorosso Revolution. Settimana ricca di impegni per Federico Ruffo: ieri in seconda serata è cominciato il suo nuovo programma “Mano a mano”, dedicato ai progetti realizzati grazie agli sms solidali; stasera conduce una nuova puntata di “Filorosso”, e poi nel weekend lo ritroveremo al timone di “Mi manda Raitre”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con la nuova edizione di E’ sempre Cartabianca. “Qui abbiamo trovato le condizioni migliori per lavorare con serenità e in piena libertà” ha detto Bianca Berlinguer alla fine della sua prima stagione a Mediaset. La stessa serenità e la stessa libertà che l’accompagneranno nella nuova edizione al via oggi. Da ottobre in onda anche di domenica.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin 9. Nell’ottava puntata, condotta da Paolo Bonolis, le categorie dei Cornuti e degli Amanti, rispettivamente capitanate da Anna Pettinelli e Alex Belli, si sfidano tra dibattiti, prove fisiche e di coraggio, viaggi nel tempo e domande di cultura. Una sfida all’ultimo punto decisa dalla gara dei cilindroni.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Prima delle due puntate lunghe della settimana con Luca Telese e Marianna Aprile. Lo scorso 14 agosto la giornalista ha ricordato la sua esperienza in Rai, quando il suo programma “Forrest” fu cancellato dai palinsesti.

Su Tv8, alle 21.00, il programma musicale Power Hits Estate 2024. Sul palco dell’Arena di Verona salgono gli artisti più amati con le hit dell’estate più ascoltate in radio. Da Annalisa e Tananai con “Storie brevi” a Tony Effe e Gaia con “Sesso e samba” passando da “Black Nirvana” di Elodie.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Tra romanticismo, leggerezza e inclusività, Flavio Montrucchio torna a raccontare le storie di altri single che sono alla ricerca dell’anima gemella. Le coppie s’incontrano per il debutto in una splendida villa d’epoca alle porte di Roma.

I film di questa sera martedì 3 settembre 2024

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Roman Polanski, L’ufficiale e la spia, con Jean Dujardin, Louis Garrel. 1895. Picquart, capo dei servizi segreti francesi, sospetta che Dreyfus, capitano ebreo accusato di essere una spia al servizio dei tedeschi, sia in realtà innocente. Decide così d’indagare.

Su Italia 1, alle 21.20, il film giallo del 2009, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr., Jude Law. Londra, fine del 1800: il detective Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) e il dottor John Watson (Jude Law) danno la caccia al terribile Lord Blackwood (Mark Strong). Il criminale pare aver scoperto il segreto dell’immortalità e progetta di uccidere i membri del Parlamento britannico.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2014, di Scott Frank, La preda perfetta, con Liam Neeson, Dan Stevens. L’investigatore privato Matt Scudder, ex poliziotto e alcolista, viene ingaggiato dal trafficante di droga Kenny Kristo, affinché lo aiuti a scovare gli spietati assassini di sua moglie.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1952, di André De Toth, La maschera di fango, con Gary Cooper. Guerra di Secessione. Il maggiore nordista Kearny, radiato per codardia, si unisce ad una banda di ladri di cavalli. In realtà, vuole riscattarsi, infiltrandosi nelle linee sudiste.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Paolo Genovese, Tutta colpa di Freud, con Marco Giallini, Vittoria Puccini. L’analista Francesco è alle prese con i problemi delle tre figlie. Marta è innamorata di un sordomuto, Sara è gay e la diciottenne Emma ha perso la testa per un cinquantenne.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Edoardo Leo, Noi e la Giulia, con Edoardo Leo, Luca Argentero, Carlo Buccirosso. Diego, Fausto e Claudio decidono di sistemare un vecchio casale e trasformarlo in un agriturismo. L’arrivo di un camorrista che vuole il pizzo dà inizio a una serie di eventi tragicomici.

Stasera in tv martedì 3 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2014, di Luca Miniero, La scuola più bella del mondo, con Christian De Sica, Rocco Papaleo. Filippo Brogi è il preside di una scuola media toscana. Per errore invita nel suo istituto una classe di studenti napoletani, accompagnati dall’eccentrico professore Gergale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Agnieszka Holland, Green Border, con Maja Ostaszewska. 2021. Nelle foreste tra Bielorussia e Polonia s’intrecciano le vicende di una famiglia di rifugiati siriani, di Jan, giovane guardia polacca, e di nulla, attivista che aiuta i migranti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di Gabriele Salvatores, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, con Ludovico Girardello. Michele è un adolescente che, oltre a dover gestire i suoi straordinari poteri, viene a conoscenza di due segreti legati alla sua storia: una madre biologica russa e una sorella gemella.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Pierre Morel, The Gunman, con Sean Penn, Jasmine Trinca. L’ex militare Martin Terrier vorrebbe iniziare una nuova vita con Annie in un villaggio del Congo. Ma, dopo essere sopravvissuto ad un attentato, è costretto a tornare in azione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Michael e Peter Spierig, Predestination, con Ethan Hawke. Un agente temporale viaggia in segreto per impedire i crimini. L’ultimo incarico che gli viene assegnato è quello di catturare l’unico killer che da sempre continua a sfuggirgli.