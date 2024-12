Stasera in tv lunedì 2 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 2 settembre 2024. Su Rai3, la nuova edizione del programma di Roberto Saviano, Insider. Su Canale 5, il programma musicale condotto da Ilary Blasi e Alvin, Battiti Live Compilation.

Stasera in tv lunedì 2 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la prima parte della miniserie Màxima. L’argentina Màxima Zorreguieta (Delfina Chaves), manager di un importante istituto bancario, conosce a Siviglia Guglielmo Alessandro d’Olanda. Tra loro nasce subito un’intesa romantica che spinge il principe a portare Màxima a corte per presentarla a sua madre, la regina Beatrice.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Paralimpiadi di Parigi. Il programma di atletica propone anche stasera numerose finali. Tra le altre, lancio del giavellotto maschile F64, Lancio del disco femminile F53, 100m maschili T35, salto in lungo maschile T36, lancio del peso maschile F11, 100m maschili T63, 100m maschili T64. Spazio anche al basket in carrozzina.

Su Rai3, alle 21.10, la nuova edizione di Insider. Collaboratori di giustizia, testimoni e giornalisti minacciati dalle mafie: Roberto Saviano li incontra e ricostruisce i contesti in cui le loro storie hanno preso forma. Racconto e intervista si fondono per portare lo spettatore a scoprire da vicino, in ogni puntata, l’universo sotterraneo del crimine.

Programmi Mediaset, Nove

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con la nuova edizione di Quarta Repubblica. Nicola Porro apre la nuova edizione del suo programma di approfondimento dando spazio ai temi che hanno segnato queste ultime settimane d’estate, dalla corsa alla Casa Bianca al dibattito sullo “Ius Scholae” passando per le indiscrezioni sulla legge di bilancio, al quale lavora la Premier Meloni.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Battiti Live Compilation. Riascoltiamo le canzoni che hanno fatto da colonna sonora all’estate degli italiani, eseguite dai loro interpreti sui palchi di Molfetta e Otranto. Introdotti da Ilary Blasi e Alvin rivediamo, tra gli altri, Annalisa e Tananai, Tony Effe e Gaia, Alessandra Amoroso e BigMama, Elodie, Emma e The Kolors.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Rivediamo la puntata del nostro Francesco Panella che si trova in Spagna, più precisamente a Valencia, per stanare i migliori ristoranti italiani del luogo. Come sempre può avvalersi della collaborazione di tre connazionali che vivono lì.

I film di questa sera lunedì 2 settembre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di Huo Sui Qiang, Blind War, con Andy On, Jane Wu, Waise Lee. Il capitano della SWAT Dong Gu, rimasto cieco dopo una missione fallita, torna in azione quando un pericoloso criminale rapisce sua figlia per regolare un conto personale.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di Saverio Costanzo, Private, con Mohammad Bakri, Lior Miller. Mohammed vive con la moglie e i cinque figli in una casa situata tra un villaggio palestinese e un insediamento ebreo. Ma l’abitazione viene occupata dai soldati israeliani.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1959, di Robert Parrish, Il meraviglioso Paese, con Robert Mitchum. Martin Brady, pistolero americano, vive in Messico al servizio di un signorotto, ma una missione in Texas gli fa venire nostalgia della sua terra. Tornerà e cambierà vita.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di McG, 3 Days to Kill, con Kevin Costner, Hailee Steinfeld. L’agente della Cia Ethan Renner (Kevin Costner), affetto da un male incurabile, decide di ritirarsi per recuperare il rapporto con la figlia Zoey. Ma quando la misteriosa Vivi Delay (Amber Heard) gli propone un farmaco sperimentale che potrebbe guarirlo, lui accetta un’ultima missione.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di James Vanderbilt, Truth – Il prezzo della verità, con Robert Redford, Cate Blanchett. L’anchorman della Cbs Dan Rather e la giornalista Mary Mapes finiscono nei guai per un reportage che mette in discussione il passato militare del presidente George W. Bush.

Tv8 – 20 Mediaset – La5

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2002, di Wayne Wang, Un amore a 5 stelle, con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes. Marisa, cameriera in un hotel di lusso di New York, viene notata da un affascinante politico, che la scambia per un’ospite dell’albergo. La corteggia, ma la verità viene presto a galla.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 1999, di Lana e Lilly Wachowski, Matrix, con Keanu Reeves. Il programmatore informatico Neo incontra la bella Trinity che gli rivela un’incredibile verità: i computer tengono prigionieri gli umani in un mondo virtuale.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Scott Hicks, Ho cercato il tuo nome, con Zac Efron, Taylor Schiling. Logan, un marine sopravvissuto a tre missioni in Iraq, attribuisce la propria buona sorte alla foto di Beth, una donna che non ha mai incontrato, ma che porta sempre con sé.

Stasera in tv lunedì 2 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Chad Stahelski, John Wick 4, con Keanu Reeves, Lawrence Fishburne. John Wick trova una via per sconfiggere la Gran Tavola. Prima di guadagnare la libertà deve, però, affrontare molti ostacoli e un nuovo nemico che ha potenti alleanze nel mondo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Daniele Ciprì, E’ stato il figlio, con Toni Servillo, Giselda Volodi. L’esistenza di Nicola è sconvolta dalla morte della figlia, uccisa da un proiettile vagante durante uno scontro a fuoco. Ma c’è la possibilità di ottenere un risarcimento.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2014, di Gabriele Salvatores, Il ragazzo invisibile, con Ludovico Girardello. Il timido Michele vive con la mamma ed ha una cotta per Stella, una compagna di classe che sembra ignorarlo. Un giorno scopre di avere un superpotere: può diventare invisibile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Peter Berg, Deepwater – Inferno sull’Oceano, con Mark Wahlberg. Il 20 aprile 2010, un’esplosione devasta una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. La situazione è tragica, ma Mike e gli altri operai lottano per salvare più vite possibili.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2023, di Matt Bettinelli – Olfin e Tyler Gillett, Scream VI, con Jenna Ortega. Sam e Tara Carpenter, sfuggite all’assassino Ghostface, si trasferiscono a New York. Quando iniziano a circolare notizie su altri omicidi simili in città, Sam organizza una squadra di difesa con il detective Bailey.