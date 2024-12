Il matrimonio di Simona e Giovanni, su Real Time il documentario sulle nozze di Ventura e Terzi

È stata una delle cerimonie più discusse ed attese dell’estate ed ora è possibile vederla in televisione. Stiamo parlando dell’unione fra la conduttrice Simona Ventura e il giornalista Giovanni Terzi, protagonisti del documentario Il matrimonio di Simona e Giovanni.

Il matrimonio di Simona e Giovanni, il docufilm trasmesso su Real Time

Il matrimonio di Simona e Giovanni è trasmesso, dalle ore 21:30 circa di domenica 1° settembre, su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile seguire il docufilm anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Discovery+. Le telecamere hanno ripreso le varie fasi delle nozze, a partire dalla festa della vigilia, che si è svolta il 26 giugno a Milano in compagnia di alcuni cari amici.

Qualche giorno più tardi, il 6 luglio, si è svolto il rito civile. Esso ha avuto come cornice il suggestivo Gran Hotel di Rimini, luogo al quale i due neosposi sono molto legati. Non a caso, da qualche anno guidano, proprio dalla capitale estiva romagnola, la rassegna La Terrazza della Dolce Vita, durante la quale intervistano importanti esponenti dello spettacolo e della società civile.

Tutti i segreti delle nozze

Il matrimonio di Simona e Giovanni racconta tutto il dietro le quinte della grande festa, organizzata dal noto wedding planner Enzo Miccio, oramai da tempo uno dei volti di punta dell’offerta intrattenimento di Real Time. Ad officiare la cerimonia era presente Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna. Oltre 200 gli invitati presenti, molti dei quali volti decisamente noti. Fra gli altri, era presente la conduttrice Milly Carlucci, che è stata scelta di Simona Ventura come testimone. Uno dei momenti clou della cerimonia è stato il taglio della torta, preparata dal celebre pasticcere Iginio Massari.

Il matrimonio di Simona e Giovanni, le dichiarazioni della coppia

Il matrimonio di Simona e Giovanni raccoglie, infine, le testimonianze degli sposi, che raccontano le sensazioni che hanno provato in quelle giornate decisamente molto emozionanti. A tal proposito, Simona Ventura afferma: “Ho sentito, dopo tanti anni, le farfalle nello stomaco. Per me l’amore è Giovanni“. Lui, a sua volta, sottolinea: “Si sono azzerate tutte le barriere. In quei primi messaggi che ci scrivevamo eravamo entrati già totalmente in una storia d’amore“.

La messa in onda del matrimonio fra Simona Ventura e Giovanni Terzi chiude, televisivamente parlando, un capitolo iniziato lo scorso dicembre. Entrambi concorrenti di Ballando con le stelle, lui ha deciso di approfittare della presenza della mamma di Ventura per fare la promessa di matrimonio alla conduttrice. Da quel momento in poi, in svariati programmi tv si è parlato a lungo della storia d’amore fra Ventura e Terzi. Con le immagini delle nozze, dunque, termina una vera e propria saga televisiva.