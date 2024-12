I programmi daytime Rai e Mediaset al via il 2 settembre: si accende Canale 5

In anticipo di una settimana, alcuni programmi iniziano la stagione televisiva 2024-2025 lunedì 2 settembre. In particolare, è Canale 5 che, per prima, accende il proprio palinsesto.

Stagione 2024-2025 lunedì 2 settembre, i format di Canale 5

La stagione 2024-2025 della rete ammiraglia del Biscione inizia, lunedì 2 settembre, dalle 08:45. A partire da tale ora, infatti, prende il via la prima puntata stagionale di Mattino Cinque News, che prosegue, in diretta, fino alle 10:50. Il programma è nato nel 2008 con il nome di Mattino Cinque e, tre anni fa, nel 2021, è stato sostituito definitivamente dallo spin off intitolato Mattino Cinque News.

Tale format, con quella al via oggi, giunge alla sesta edizione. Al timone ci sono i confermati Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Ottimi gli ascolti ottenuti l’anno scorso, con le puntate che hanno convinto una media di poco inferiore al milione di telespettatori, per una share del 19%.

Il pomeriggio, dopo i consueti spazi dedicati alle soap opere, Myrta Merlino, dopo qualche settimana di pausa, riprende la conduzione di Pomeriggio Cinque. Il rotocalco pomeridiano, visibile dalle 17:00 alle 18:45, mantiene la struttura della scorsa edizione, la prima con la giornalista come padrona di casa. Per circa un’ora e mezza, ospiti ed inviati discutono di svariati temi, soprattutto di cronaca nera e di costume. Nel preserale, dalle 18:45, ci sono nuove puntate de La Ruota della Fortuna, storico titolo riportato al successo la scorsa primavera da Gerry Scotti.

Tempesta d’amore e Mattino 4 completano la programmazione mattutina di Rete 4

Lunedì 2 settembre, prendono il via alcuni titoli della stagione di Rete 4. In particolare, è la programmazione tv del mattino che riaccoglie i successi dell’anno scorso. In attesa delle nuove puntate di Forum, al via il 9 settembre, alle 09:45 di oggi prosegue la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore. Segue, dalle 10:55 alle 12:00, la nuova edizione di Mattino 4, programma di Federica Panicucci e Roberto Poletti che ha esordito l’11 marzo scorso e che ha chiuso con buoni dati di ascolto.

Stagione 2024-2025 lunedì 2 settembre, Stefano De Martino conduce Affari Tuoi

Per ciò che concerne la Rai, la stagione 2024-2025 prende il via ufficialmente il prossimo 9 settembre. Tuttavia, c’è un format che anticipa tutti di una settimana e che inizia oggi. Si tratta di Affari Tuoi, celebre game show dell’access prime time della rete ammiraglia. Riportato al successo da Amadeus, da quest’anno è guidato da Stefano De Martino, al debutto ufficiale da presentatore su Rai 1. A lui, dunque, è affidato il compito di sostituire Amadeus, che nelle prossime settimane debutterà ufficialmente su NOVE, dove condurrà show in access prime time e in prima serata.