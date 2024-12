Stasera in tv giovedì 5 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 5 settembre 2024. Su Rai3, il film con Virginie Efira, Roschdy Zem, I figli degli altri. Su Rete 4, il film con Vincenzo Salemme, Non si ruba a casa dei ladri.

Stasera in tv giovedì 5 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il programma Noos. Anche nell’ultima puntata della seconda edizione torna in studio l’astronauta Samantha Cristoforetti, che si confronta con Alberto Angela sulle tematiche più interessanti relative alle prossime sfide dell’esplorazione spaziale. Il programma, erede di “Superquark” tornerà la prossima estate.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Paralimpiadi di Parigi. L’ottava serata di gare allo Stade de France prevede le seguenti finali: salto in lungo femminile T63, lancio del disco maschile F64, 100m maschili T11, 100m femminili T12, 400m femminili T53, 400m femminili T54, Lancio del peso femminile F33, Lancio del peso maschile F35, 800m maschili T53.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Concerto Osn Bychkov Bruckner. Per il 200° della nascita di Anton Bruckner, c’è il concerto tenutosi all’Auditorium Arturo Toscanini di Torino nel 2014. Semyon Bychkov dirige l’Orchestra Rai che esegue la Sinfonia n. 8 in do minore.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Annalisa – Tutti in Arena. All’Arena di Verona, Annalisa canta le sue hit più recenti, da “Mon amour” a “Sinceramente”, passando per “Bellissima”, e duetta con tanti ospiti: Elisa, sulle note di “Eppure sentire”, Tananai (“Tango”), Giorgia (“Come saprei”), Ernia (“Superclassico”) e Irama (“La genesi del tuo colore”).

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. L’ultima settimana di programmazione e ultima puntata lunga per il talk d’approfondimento di Marianna Aprile e Luca Telese. Da lunedì 9 settembre tornerà infatti “Otto e mezzo”. E poi, da giovedì 12, “Piazza pulita”.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Rivediamo una delle puntate della 4° edizione condotta da Elettra Lamborghini e i Panpers dal Teatro Galleria di Legnano. Sono quasi una ventina i comici che si alternano sul palco, tra questi Maurizio Battista e Gabriele Cirilli.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Il dottor Now ha spiegato a Nico e a suo cugino Geno cosa devono fare per perdere peso e poter essere sottoposti ad un intervento di chirurgia bariatrica. I due ci sono riusciti dopo otto (Geno) e nove (Nico) mesi di dieta ed esercizio fisico.

I film di questa sera giovedì 5 settembre 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2022, di Rebecca Zlotowski, I figli degli altri, con Virginie Efira, Roschdy Zem. L’insegnante di liceo Rachel (Virginie Efira), 40enne separata, s’innamora di Alì (Roschdy Zem), conosciuto ad un corso di chitarra. Tra lei e Leila (Callie Ferreira-Goncalves), la figlia di Alì, nasce subito un rapporto di affetto, che risveglia in Rachel un desiderio di maternità troppo a lungo ignorato.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film giallo del 2006, di Brian De Palma, The Black Dahlia, con Josh Hartnett, Scarlett Johansson. Los Angeles, 1947. Gli agenti Bleichert e Blanchard sono alle prese con il brutale omicidio di un’aspirante attrice. L’indagine porterà a galla vecchie bugie e nuovi delitti.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2016, di Carlo Vanzina, Non si ruba a casa dei ladri, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini. L’imprenditore Antonio (Vincenzo Salemme) perde un appalto e finisce a fare il domestico per il faccendiere Simone (Massimo Ghini). Quando scopre che è proprio lui la causa dei suoi problemi, Antonio decide di vendicarsi: mette insieme una banda di non professionisti a loro volta truffati.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2012, di Joseph Kosinski, Oblivion, con Tom Cruise, Morgan Freeman. 2077: dopo una guerra nucleare contro gli alieni, la Terra è stata quasi del tutto abbandonata. Tra i pochi rimasti c’è Jack Harper (Tom Cruise) con il compito di recuperare le ultime risorse vitali. Tutto si complica quando salva Julia (Olga Kurylenko), una donna precipitata con una navicella.

Tv8 – Cine34

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2004, di John Hamburg, …E alla fine arriva Polly, con Jennifer Aniston, Ben Stiller. Reuben, uomo rigido e razionale, dopo essere stato tradito dalla moglie in luna di miele, s’innamora di Polly, che gli farà mettere in discussione il suo stile di vita.

Su Cine34, alle 21.00, il film biografico del 2021, di Letizia Lamartire, Il Divin Codino, con Andrea Arcangeli. La storia della vita di Roberto Baggio, classe 1967, celebre calciatore italiano e dirigente sportivo, un uomo che con il suo talento è stato in grado di ispirare e far appassionare intere generazioni al calcio italiano.

Stasera in tv giovedì 5 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Allen Coulter, Hollywoodland, con Ben Affleck, Adrien Brody. L’attore George Reeves, che interpreta Superman sul piccolo schermo, viene trovato cadavere. Si parla di suicidio, ma la madre non ci crede e ingaggia un detective.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2023, di Benjamin Renner e Guylo Homsy, Prendi il volo. Stanca della routine, mamma Pam convince papà Mack ad unirsi ad uno stormo di anatre migratorie dirette in Giamaica. Durante il viaggio, la famiglia deve affrontare grattacieli, sale da ballo e sfuggire a uno chef.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2023, Mission: Impossible – Dead Reckoning, Parte Uno, con Tom Cruise. Ethan Hunt e la sua squadra devono trovare e disinnescare una terrificante arma che minaccia l’intera umanità. In una corsa contro il tempo, il team inizierà una frenetica missione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2011, di Rodrigo Cortés, Red Lights, con Sigourney Weaver, Cillian Murphy. Margareth Matheson e Tom Buckley sono esperti di fenomeni paranormali. Si troveranno ad indagare su un famoso medium non vedente, riapparso dopo trent’anni di assenza.