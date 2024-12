Il Castello delle Cerimonie 2024, la prima puntata: il matrimonio di Maria e Carmelo

Venerdì 6 settembre, su Real Time, debutta Il Castello delle Cerimonie 2024. Il programma, giunto all’ottava edizione, è trasmesso dalle ore 23:05 circa, subito dopo la fine della prima puntata di Bake Off Italia.

Il Castello delle Cerimonie 2024, le novità

Il Castello delle Cerimonie 2024 è una produzione originale di B&B Film. La società lo ha realizzato per conto della Warner Bros. Discovery. A fare da padrona di casa, nel format, torna Imma Polese, che in ogni appuntamento accoglie i vari protagonisti in compagnia del marito Matteo Giordano. Quella odierna è l’ottava edizione. Essa è composta da quindici appuntamenti inediti, ognuno dei quali ha una durata di circa 30 minuti.

Le puntate sono ambientate nella suggestiva location del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. Tale edificio, nelle scorse settimane, è finito al centro di una vicenda giudiziaria, che tuttavia non ha compromesso le riprese dello show. Esso ha come narratrice Eleonora De Angelis. La sigla è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco.

Il matrimonio di Carmelo e Maria

Al centro della puntata che apre l’edizione 2024 de Il Castello delle Cerimonie vi sono le celebrazioni per il matrimonio fra Carmelo e Maria. Sono due sposi in trasferta: entrambi, infatti, sono originari della Sicilia. L’uomo racconta: “Sono di Catania, ho 35 anni e nella vita lavoro come commerciante di fuochi pirotecnici“. La donna, invece, si presenta: “Sono Maria, ho 32 anni, sono anche io di Catania e sono una casalinga. Ho conosciuto Carmelo quando avevo 12 anni e siamo fidanzati oramai da 17 anni. Abbiamo due figli: la più grande ha 11 anni, il più piccolo ne ha 8“.

Carmelo spiega il perché hanno deciso di convolare a nozze lontani dalla loro terra di origine: “Siamo grandi amanti della musica neomelodica, a casa in Sicilia ascoltiamo tutti i cantanti neomelodici. Praticamente siamo napoletani. Quando abbiamo detto che ci saremmo sposati al Castello, i nostri parenti non l’hanno presa bene. In seguito, però, hanno compreso le nostre esigenze“.

Il Castello delle Cerimonie 2024, le richieste degli sposi

Nella prima puntata de Il Castello delle Cerimonia 2024, i protagonisti Maria e Carmelo, prima delle nozze, svolgono insieme alla famiglia un sopralluogo nella struttura. Lo sposo, decisamente molto ansioso, ha chiesto a Matteo Giordano un menù abbondante: “Dopo la carrellata di antipasti, vorremmo tre primi e naturalmente i secondi“. Grande protagonista, come da tradizione del format, sarà la musica, che terrà compagnia agli invitati per tutta la cerimonia: “Si alterneranno in sala dodici artisti“.