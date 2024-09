Un Giorno in Pretura, il 14 settembre la prima puntata dedicata a Saman Abbas

Un Giorno in Pretura, a partire da quella odierna, di sabato 14 settembre, dedica due intere puntate all’omicidio di Saman Abbas. Il programma, come sempre, è visibile su Rai 3 in seconda serata, dalle 23:4o circa.

Un Giorno in Pretura 14 settembre, il programma visibile su Rai Play

Dopo i tre appuntamenti della scorsa primavera, dunque, Un Giorno in Pretura torna con due puntate speciali, in onda a partire da sabato 14 settembre. Al timone della trasmissione, come sempre, c’è Roberta Petrelluzzi. La narrazione, oltre che da lei, è curata anche da Tommi Liberti e Antonella Nafra. I due appuntamenti speciali, oltre che in televisione, sono visibili in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Un Giorno in Pretura è uno dei titoli storici dell’offerta della TV di Stato. Appartenente al genere crime, il format è fra i più longevi di Rai 3, avendo esordito nel 1988. La già citata Roberta Petrelluzzi, oltre ad essere la padrona di casa, è ideatrice ed autrice del programma. Esso, nelle trentasette edizioni fino ad ora andate in onda, ha analizzato alcuni dei più noti casi di cronaca nera del nostro paese. Per farlo, dà spazio a testimonianze e documenti giudiziari, focalizzandosi sul profilo psicologico dei criminali e sul contesto nel quale si sono consumati i delitti.

La morte di Saman Abbas

Un Giorno in Pretura dedica due serate evento alla morte di Saman Abbas. La giovane ragazza, originaria del Pakistan, è scomparsa a Novellara nella notte del 1° maggio del 2021. Dopo una lunga indagine, le forze dell’ordine hanno individuato come responsabili dell’omicidio i genitori, lo zio e due cugini della vittima. Petrelluzzi, per effettuare gli appuntamenti, utilizza vari materiali emersi durante il processo, che si è svolto nell’aula del tribale di Reggio Emilia.

Un Giorno in Pretura 14 settembre, la storia di Saman

Durante la puntata del 14 settembre di Un Giorno in Pretura è analizzata la storia di Saman. Nata nel dicembre del 2002, quando aveva quattordici anni si è trasferita con la famiglia nel nostro paese. La giovane e la sua famiglia hanno avuto numerosi contrasti. Abbas ha un profondo desiderio di ribellione. La situazione precipita quando l’oramai diciottenne si oppone con tutte le sue forze ad un matrimonio combinato in Pakistan con un suo cugino. In Italia, infatti, si è innamorata di un altro ragazzo, anch’esso pakistano, malvisto dalla famiglia di Saman. Quest’ultima, dopo vari contrasti, decide di abbandonare casa sua e trasferirsi in una comunità. Quando torna nella sua abitazione per recuperare dei documenti, la situazione precipita.