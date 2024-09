Ciao Maschio, il 14 settembre al via la nuova edizione: Antonino Spinalbese parla della storia con Belen

Nella notte fra sabato 14 e domenica 15 settembre, dalle ore 00:30 circa, è in programma la nuova edizione di Ciao Maschio 2024. La trasmissione, come di consueto, è visibile su Rai 1.

Ciao Maschio 14 settembre, la drag queen Maruska Starr new entry nel cast

Ciao Maschio, con quella del 2024, giunge alla quinta edizione. L’ultima è andata in onda per otto settimane a partire dallo scorso 13 aprile ed ha chiuso con ottimi ascolti. Gli appuntamenti, infatti, hanno convinto una media di 772 mila telespettatori, con una share del 12,81%. Al timone del programma è confermata Nunzia De Girolamo, che dunque torna nei palinsesti della rete ammiraglia a poche settimane dalla fine del suo impegno quotidiano con Estate in Diretta, format che ha tenuto compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì, per tutta la bella stagione fino al 6 settembre scorso.

Ciao Maschio 2024 è registrato presso lo Studio 3, situato negli Studi televisivi Fabrizio Frizzi. La padrona di casa, al suo fianco, può contare su in primis su Giovanni Angiolini, medico chirurgo. Inoltre, è attesa la new entry Maruska Starr, drag queen già vista all’opera durante Non sono una signora e che deve sostituire le Karma B.

Il tema del primo appuntamento

La prima puntata di Ciao Maschio 2024, in onda il 14 settembre, è animata da tre ospiti vip. Essi provengono dal mondo del cinema, della tv o del web e sono protagonisti di brevi faccia a faccia singoli con la conduttrice. In seguito, si riuniscono insieme e partecipano ad un talk su un determinato tema. L’argomento portate dell’appuntamento odierno è relativo alla dinamica che, molto spesso, unisce il fallimento alla rinascita. Durante Ciao Maschio di oggi è accolto, in primis, un grande amico della conduttrice. Stiamo parlando del giornalista Gianluca Semprini, che ha affiancato De Girolamo durante la già citata esperienza con Estate in Diretta.

Ciao Maschio 14 settembre, le rivelazioni di Antonino Spinalbese

A Ciao Maschio del 14 settembre è dato spazio a Ruben Bondì, chef molto conosciuto sui social ed autore del libro Cucina con Ruben. Le migliori ricette della tradizione giudaico-romanesca e non solo. Infine, è accolto Antonino Spinalbese. Il parrucchiere, nel faccia a faccia con De Girolamo, parla della storia d’amore con Belen Rodriguez: “Siamo due lunatici. Purtroppo, ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo ed andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo d’accordo per niente. Delle volte inizia lei, altre volte io“. Spinalbese conclude: “Belen ha 11 anni in più di me, ma ho sempre avuto donne più grandi di me, non è stato solo un momento. Ma, è il caso di dirlo, sbagliando si impara. Oggi, infatti, sto con una ragazza più piccola di me…“.