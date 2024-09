Freedom Oltre il confine, la puntata del 14 settembre: le Terme di Caracalla e lo scavo di Su Angiu

Sabato 14 settembre, Rete 4 propone la seconda puntata della nuova edizione di Freedom Oltre il confine. Il programma è trasmesso in prima serata, dalle ore 21:20.

Freedom Oltre il confine 14 settembre, gli ascolti del debutto di sette giorni fa

Freedom Oltre il confine del 14 settembre, produzione originale di Contenuti Production & Media, è condotto da Roberto Giacobbo. Quest’ultimo figura anche nell’elenco degli autori del format, che la scorsa settimana è tornato ufficialmente nei palinsesti di Rete 4 dopo alcuni anni di messa in onda su Italia 1. Il cambio di rete, per ora, non sta avendo gli effetti sperati.

Il debutto di sette giorni fa, infatti, ha deluso dal punto di vista degli ascolti. La trasmissione ha convinto solamente 493 mila telespettatori, per una share del 4,30%. L’esordio della scorsa edizione, in programmazione su Italia 1 a gennaio, aveva informato 820 mila persone, con il 5,01% di share.

Le Terme di Caracalla e la Sardegna

A Freedom Oltre il confine di oggi, sabato 14 settembre, Giacobbo si reca a Roma. Nella capitale, analizza la storia e le caratteristiche di una delle tante meraviglie artistiche della città, ovvero le Terme di Caracalla. Si tratta di uno degli esempi meglio conservati delle terme romane, costruite dall’omonimo Imperatore fra il 212 e il 216 d.C. Giacobbo ricostruisce la lunghissima storia del monumento, che ogni anno attira circa 300 mila visitatori.

In seguito, il padrone di casa abbandona il Lazio e raggiunge la Sardegna. In particolare, il conduttore è a Mandas, piccolo comune di poco meno di 2 mila abitanti situato nella provincia del Sud Sardegna. Nel territorio comunale sono in corso gli scavi per un nuovo, importante sito archeologico. Si tratta di Su Angiu, area dominata dalla presenza di un bellissimo nuraghe e nella quale sono state rinvenute tracce risalenti alle epoche romane e puniche.

Freedom Oltre il confine 14 settembre, le altre tappe

La puntata del 14 settembre di Freedom va avanti a Napoli. Le telecamere danno la possibilità al pubblico di osservare, da vicino, il Tesoro di San Gennaro. In Lombardia, invece, si entra all’interno del Monastero Maggiore, che custodisce gli unicorni di San Maurizio. Inoltre, è possibile vedere la Cappella Sistina di Milano. Infine, è abbandonato il nostro paese ed è raggiunto l’Egitto. Nella città di Alessandria, il presentatore scopre i legame storici fra il nostro paese e la Terra dei Faraoni. Infine, è prevista una intervista alla storica e ricercatrice Barbara Frale. A quest’ultima, Giacobbo pone sette domande riguardanti i segreti, la storia e i misteri dei Templari.