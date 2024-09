Quarto Grado, la puntata del 20 settembre: la storia di Chiara Petrolino

Venerdì 20 settembre, su Rete 4, è in onda la seconda puntata della nuova edizione di Quarto Grado. La trasmissione, curata da Siria Magri, è guidata da Alessandra Viero e da Gianluigi Nuzzi.

Quarto Grado 20 settembre, il cimitero dei bambini

A Quarto Grado del 20 settembre è dato ampio spazio alla vicenda relativa a Chiara Petrolino. La 22enne vive nel piccolo borgo di Vignale di Traversotolo, in provincia di Parma, in compagnia dei genitori. Nel giardino della villetta sono stati rinvenuti i resti di due neonati. Per tale motivo, la zona è stata ribattezza come il cimitero dei bambini. Per l’accusa di doppio infanticidio, le forze dell’ordine hanno arrestato la giovane.

Quest’ultima, in apparenza, viveva un’esistenza perfetta: frequentava con profitto la facoltà di giurisprudenza ed era una scout. Tutti, in paese, la dipingono come una brava ragazza, ben inserita nella comunità, nonché baby sitter di fiducia per molte famiglie del posto. Una svolta, nel caso, si è avuta nella mattinata di oggi, venerdì 20 settembre. Le forze dell’ordine, in un incontro con la stampa, hanno svelato dei dettagli relativi alla vicenda.

Le parole del procuratore capo

Come riporta Quarto Grado di oggi, venerdì 20 settembre, il procuratore capo Alfonso D’Avino ha sottolineato la mancanza di un movente che possa aver spinto Chiara a togliere la vita ai suoi due figli. Entrambe le gravidanze sarebbero state portate avanti di nascosto da tutti. Anche il parto sarebbe avvenuto senza avvertire nessuno, neanche la famiglia e il fidanzato. Gli inquirenti, a tal proposito, hanno tenuto a chiarire che, almeno per il momento, è esclusa la presenza di complici che potrebbero aver aiutato Chiara Petrolino.

Quarto Grado 20 settembre, la morte di Pierina Paganelli

In seguito, durante Quarto Grado del 20 settembre, è proposto un focus sulla morte di Pierina Paganelli. La 78enne è stata uccisa all’interno del garage del condominio nel quale viveva. I fatti risalgono ad ottobre 2023. Dopo lunghe indagini, per l’assassinio è finito agli arresti Louis Dassilva. Negli scorsi giorni, il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso che l’uomo deve rimanere nel penitenziario. Nella serata, si prova a comprendere se l’uomo ripreso dalle videocamere di sorveglianza sia veramente Louis.

Durante la puntata del programma presenziano vari ospiti. C’è la criminologa Roberta Bruzzone, che lavora nel pool difensivo di Louis Dassilva. Presenti Luciano Garofano, Grazia Longo e Massimo Pugliese. Infine, i conduttori dialogano con Marco Oliva e Carmelo Abbate, da tempo ospiti fissi del format. L’appuntamento, oltre che in tv, è visibile in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.