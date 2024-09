Quarto Grado, il 13 settembre al via l’edizione 2024-2025: si parte con la morte di Pierina Paganelli

Venerdì 13 settembre è in onda la prima puntata di Quarto Grado 2024-2025. Il celebre programma, che ogni settimana analizza i principali casi di cronaca nera, è trasmesso su Rete 4 dalle ore 21:20 circa.

Quarto Grado 2024-2025 prima puntata, la vicenda Sharon Verzeni

Al timone dell’edizione 2024-2025 di Quarto Grado torna la coppia composta da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero. I due, oramai, sono dei veterani del format, che guidano per il dodicesimo anno di fila. La curatrice della trasmissione è Siria Magri, mentre la società che la produce è Videonews.

La prima puntata di Quarto Grado 2024-2025 apre con un approfondimento legato alla morte di Sharon Verzeni. Il caso ha tenuto banco per tutta l’estate e si è trasformato in una polemica politica. La barista è stata uccisa il 30 luglio scorso a Terno d’Isola, a Bergamo.

Dopo lunghe indagini, è stato arrestato Moussa Sangare, che ha confessato di essere il responsabile. Il killer ha spiegato di aver commesso l’assassinio senza motivo: “Ho avuto un’onda emotiva e l’ho uccisa”, ha dichiarato agli investigatori.

La morte di Pierina Paganelli

A Quarto Grado di oggi si torna a parlare di Pierina Paganelli. La 78enne è stata uccisa e il suo cadavere rinvenuto nel garage del condominio nel quale viveva, a Rimini. L’unico indagato nella vicenda è Louis Dassilva.

Il Tribunale del Riesame di Bologna, nelle scorse ore, ha deciso che l’uomo deve rimanere in carcere. Ad inchiodarlo, soprattutto, ci sono le immagini di una videocamere di sorveglianza. Secondo la difesa, però, l’uomo ripreso dalle telecamere non corrisponde a Louis né per altezza né per aspetto.

Infine, la terza ed ultima vicenda di cui ci si occupa nel corso del primo appuntamento della nuova edizione di Quarto Grado è quella relativa al decesso di Liliana Resinovich. Il corpo privo di vita della pensionata di Trieste è stato ritrovato il 5 gennaio del 2022, nei pressi di un boschetto sito a poca distanza da casa sua. Sono passati oltre due anni ma, ad oggi, la faccenda è ancora avvolta nel mistero.

Quarto Grado 2024-2025 prima puntata, nel cast fisso arriva Roberta Bruzzone

In ogni puntata di Quarto Grado 2024-2025 si alternano in studio numerosi ospiti ed esperti. A tal proposito, sono confermati, fra gli altri, Marco Oliva, Carmen Pugliese, Umberto Brindani, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Grazia Longo e Caterina Collovatti. A loro si aggiunge Roberta Bruzzone, nota criminologa già opinionista fissa in vari programmi della TV di Stato, come Ore 14.