Serie A 2024-2024, la quinta giornata: Juve-Napoli ed Inter-Milan solo su DAZN

Venerdì 20 settembre prende il via la quinta giornata di Serie A 2024-2025. Come di consueto, le dieci partite del turno sono visibili in diretta e in esclusiva solo su DAZN. Tre di queste sono proposte in co-esclusiva su Sky Sport.

Serie A 2024-2025 quinta giornata, gli anticipi

La quinta giornata di Serie A 2024-2025 inizia il 20 settembre, dalle 18:30. In tale orario è previsto il fischio di inizio del match fra il Cagliari e l’Empoli. I padroni di casa cercano la prima vittoria della stagione. Gli ospiti, invece, vogliono replicare l’ottima prova offerta sette giorni fa, quando hanno pareggiato zero a zero contro la Juventus. Alle 20:45, il turno parte anche su Sky e Now TV con l’Hellas Verona che, in casa, sfida il Torino quinto in classifica.

Il sabato sono previsti tre incontri. Alle 15:00 il Venezia ultimo in classifica sfida il Genoa di Alberto Gilardino. Tre ore più tardi, alle 18:00, è in programma il primo scontro diretto della giornata. Si tratta di Juventus-Napoli, fra le compagini più in forma in questa prima parte della stagione. Alle 20:45, sia DAZN che Sky con Now TV propongono ai propri abbonati l’appuntamento che oppone il Lecce al Parma. Entrambi i team sono a quota quattro punti in classifica.

Le partite della domenica

La quinta giornata di Serie A 2024-2025 prosegue la domenica. Alle 12:30, la Fiorentina accoglie allo Stadio Artemio Franchi la Lazio. Alle 15:00 il rivoluzionato Monza cerca i tre punti contro il Bologna, che ancora non ha vinto in questa stagione.

Alle 18:00, la giornata di campionato termina su Sky con Roma-Udinese. I giallorossi, dopo l’esonero di Daniele De Rossi e l’arrivo di Ivan Juric, prova ad uscire dalla crisi di risultati contro i bianconeri, che al momento guidano la classifica a quota 10 punti.

Infine, alle 20:45, lo Stadio San Siro ospita il derby di Milano fra l’Inter campione d’Italia e il Milan. Per Fonseca, tecnico dei rossoneri, potrebbe essere l’ultima spiaggia: in caso di sconfitta, l’allenatore potrebbe essere esonerato. L’ultima partita della quinta giornata di Serie A è Atalanta-Como, visibile su DAZN lunedì 23 settembre dalle 20:45.

Serie A 2024-2025 quinta giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la quinta giornata di Serie A.

Hellas Verona-Torino : Polizzi e Gobbi;

: Polizzi e Gobbi; Lecce-Parma: Barone e Minotti;

Barone e Minotti; Roma-Udinese: Gentile e Dzemaili.

Queste, invece, le voci scelte da DAZN per commentare gli appuntamenti del turno.