Stasera in tv domenica 22 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 22 settembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Rete 4, l’attualità con Zona bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv domenica 22 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Sempre al tuo fianco, con Ambra Angiolini, Fortunato Cerlino. Due episodi. Il primo s’intitola, “Cuori in affanno”. Sara (Ambra Angiolini), decisa a dimostrare di essere all’altezza del nuovo ruolo, invia Federico a Stromboli per raccogliere dati e osservazioni sul vulcano. Ospite di Massimo e Marina, lo stagista svela involontariamente la relazione tra Sara e Renato. A seguire, “Emergenza in famiglia”. La conferma della relazione tra Sara e Renato ferisce Massimo, ancora innamorato dell’ex moglie. Mentre i due discutono sul loro passato e sul loro futuro, vengono interrotti da una telefonata proveniente da Stromboli: Marina è in Commissariato. Sara e Massimo mettono da parte le loro tensioni per partire immediatamente per l’isola, uniti e alleati.

Su Rai3, alle 20.35, l’attualità con Presa diretta. L’economia circolare è in declino, soprattutto nella gestione dei rifiuti prodotti da piccoli e grandi elettrodomestici, i Raee. Riccardo Iacona ci porta in Ghana, nella più grande discarica abusiva di rifiuti elettronici al mondo: donne e bambini che lavorano tra montagne di cellulari che bruciano.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. In questa stagione televisiva la settimana di Giuseppe Brindisi si conclude in video, nello studio del programma da lui lanciato nel 2021. All’ordine del giorno, come sempre, la stretta attualità, in particolare gli spunti offerti dalla cronaca e dalla politica, con un occhio anche al costume e a vicende curiose.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis. Deva telefona a Gara per scusarsi di essere andata via senza salutarla. Durante la conversazione, però, evita di rivelare l’indirizzo della sua nuova casa per non farlo sapere a Gulcemal (Murat Unalmis). Inoltre apprende che nell’ultimo mese l’uomo si è rintanato nella sua stanza senza mai uscire.

Su La7, alle 21.15, Eden con Licia Colò. Formula che piace non si cambia! Così anche nella 5° stagione, il programma di Licia Colò continua a mostrare le bellezze naturali, artistiche e architettoniche della Terra. E ci guida verso le moderne filosofie “green” per la salvaguardia.

Su Nove e su Real Time, alle 21.30, il programma musicale Suzuki Music Party. Dopo “Chissà chi è” l’atteso debutto di Amadeus su questa rete prosegue in prima serata con l’evento dall’Allianz Cloud di Milano. Sul palco tanti protagonisti della musica italiana tra i quali Anna, Tananai, Lazza, Ornella Vanoni e Achille Lauro.

I film di questa sera domenica 22 settembre 2024

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2022, di Colin Trevorrow, Jurassic World – Il dominio, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nubar e del parco Jurassic World, i dinosauri vivono su tutto il pianeta Terra, ma l’equilibrio stabilitosi con l’umanità è molto fragile. Owen (Chris Pratt), che lavora come una sorta di cowboy, aiutando a raccogliere i dinosauri sparsi per tutto il territorio americano.

Su Tv8, alle 21.45, il film d’azione del 2015, di John Erick Dowdle, No Escape – Colpo di Stato, con Owen Wilson. L’imprenditore statunitense Jack Dwyer si trasferisce per lavoro nel sud est asiatico con la famiglia. Pochi giorni dopo, però, il Paese viene sconvolto da una rivolta armata.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Gary Fleder, Homefront, con Jason Statham, James Franco. Phil Broker, ex agente della Dea, si trasferisce con la famiglia in un paesino, per stare lontano da violenza e affari sporchi. Ma viene preso di mira dal narcotrafficante Gator.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 1999, di Frank Darabont, Il miglio verde, con Tom Hanks, Michael Clarke Duncan. 1935. Il miglio verde è il percorso fatto dai condannati verso il patibolo. Il capo secondino Edgecombe, purtroppo, ne vede passare tanti, ma uno, John Coffey, gli cambierà la vita.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2022, di Kat Coiro, Marry me – Sposami, con Jennifer Lopez, Owen Wilson. Poco prima delle nozze, Kat Valdez, stella del pop, scopre che il fidanzato la tradisce. D’impulso decide di scegliere tra il pubblico l’uomo che sposerà: l’ignaro Charlie Gilbert.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi. L’impiegato Giovanni e l’ex cassiera Monica s’incontrano per caso quando i rispettivi figli si fidanzano. Molto diversi tra loro, hanno un unico obiettivo: dividere i ragazzi.

Stasera in tv domenica 22 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2018, di Ralph Fiennes, Nureyev – The White Crow, con Oleg Ivenko. La vita del leggendario ballerino russo Rudolf Nureyev. A soli ventidue anni, durante la sua prima tournée a Parigi, il giovane riuscì a sfuggire agli ufficiali del KGB e a chiedere asilo politico.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Josh Hutcherson. Il giovane Sean Anderson parte alla ricerca del nonno scomparso, in compagnia dell’avventuriero Hank Parsons. Arriveranno in un’isola popolata da misteriose creature.