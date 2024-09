Sempre al tuo fianco fiction su Rai 1: trama, cast e curiosità

Sabato 15 settembre, su Rai 1, inizia la nuova fiction Sempre al tuo fianco. La produzione ha come protagonista Ambra Angiolini ed è proposta in prima serata, dalle 21:2o circa.

Sempre al tuo fianco, regista e dove è girata

Sempre al tuo fianco è una realizzazione originale della società 11 Marzo Film, che ha lavorato in collaborazione con Rai Fiction. Appartenente al genere drammatico, la serie è composta da dodici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La rete ammiraglia della TV di Stato, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nella prima serata della domenica.

La trama, che racconta fatti ispirati a vicende realmente avvenute con protagonisti gli uomini e le donne della Protezione Civile, è scritta da Pietro Calderoni, Sofia Bruschetta, Valter Lupo ed Angelo Carbone. La regia, invece, è di Gianluca Mazzella e Marco Pontecorvo. Le riprese si sono svolte sull’isola di Stromboli e sono state avvolte dalle polemiche, soprattutto a causa dello scoppio di un grave incendio che ha apportato ingenti danni.

Sempre al tuo fianco, la trama

Al centro di Sempre al tuo fianco vi è il personaggio di Sara Nobili, interpretata da Ambra Angiolini. Lavora come Responsabile del Rischio Vulcani e ha dedicato l’intera sua esistenza ad Iddu, come è soprannominato il vulcano Stromboli. Ad esso, Sara è legata in modo indissolubile a causa della morte del padre, che è scomparso quando lei era ancora molto piccola. Negli anni di carriera, ha fronteggiato qualsiasi tipologia di emergenza, da quelle sanitarie alle alluvioni. Una svolta importante arriva quando Nobili diventa una delle candidate a diventare il Capo delle Emergenze.

Spoiler finale

In Sempre al tuo fianco, la protagonista Sara Nobili deve fronteggiare l’altro candidato, ovvero Renato Lussu, stimato medico nonché il suo nuovo compagno. La candidatura di Nobili turba il suo già precario equilibrio familiare. La figlia Marina, avuta con l’ex marito Massimo, non approva la nuova relazione della mamma e non è disposta a trasferirsi a Roma qualora la genitrice ricevesse il nuovo, prestigioso incarico.

Sempre al tuo fianco, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la fiction Sempre al tuo fianco, al via con la prima puntata domenica 15 settembre, visibile dalle 21:20 su Rai 1 e in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.