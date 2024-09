Il Dottor Alì puntata La mano su Real Time: trama, cast e curiosità

Sabato 21 settembre, su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, è in onda la puntata intitolata La mano de Il Dottor Alì. La serie, medical drama prodotto in Turchia, è trasmesso dalle 21:20.

Il Dottor Alì La mano, regista e dove è girata

La serie è la rivisitazione turca di Good Doctor, titolo nato in Corea del Sud e noto in tutto il mondo per la versione statunitense intitolata The Good Doctor. L’appuntamento odierno, così come tutti gli altri episodi della seconda stagione, ha una durata di circa due ore. Realizzata dalla società MF Yapim, la fiction ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La trama, invece, è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul.

Il Dottor Alì La mano, la trama

Nel corso dell’appuntamento La mano de Il Dottor Alì, i protagonisti continuano ad essere preoccupati per le condizioni di Ferman. Il medico, dopo i fatti della scorsa settimana, è ricoverato ora in ospedale. Al suo fianco c’è sempre Belize, determinata a mettere da parte le tensioni degli ultimi appuntamenti per stare vicino al compagno.

Nel frattempo, Alì e Nazli procedono alle operazioni per staccare le macchine che tengono in vita una giovane ragazza. Quest’ultima è in coma irreversibile da dieci anni, ovvero da quando ha sofferto dello scoppio di un aneurisma. Durante la procedura, però, il protagonista ha notato un movimento nella mano della ragazza e, per tale motivo, ha deciso di bloccare tutto l’iter ed effettuare nuovi esami. Nazli, tuttavia, non è d’accordo.

Spoiler finale

Intanto, nel corso de La mano de Il Dottor Alì, il protagonista prova a fare di tutto pur di riuscire a salvare l’arto di Ferman. Il medico, infatti, ha avuto un trauma penetrante al polso, che ha causato il danneggiamento definitivo del nervo del dito indice. Per tale motivo, non potrà più fare il chirurgo. L’uomo, non appena lo viene a sapere, reagisce male e si convince di poter ancora ripristinare il normale funzionamento.

Il Dottor Alì La mano, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, serie tv turca appartenente al genere drammatico e che è in onda su Real Time il sabato dalle 21:20 e in streaming ed on demand su Discovery+.