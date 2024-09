Chemsex La droga dello stupro, il 24 e 25 settembre il documentario su Sky Crime

Martedì 24 e mercoledì 25 settembre, su Sky Crime, è in onda Chemsex La droga dello stupro. Il documentario è proposto sulla rete visibile sul canale 117 di Sky a partire dalle ore 22:00.

Chemsex La droga dello stupro, regista e dove è girata

Chemsex La droga dello stupro è una produzione originale Sky Crime, realizzata dalla società Darallouche per conto della A+E Networks Italia. Il docufilm è composto da due episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Nelle puntate è analizzato il preoccupante fenomeno legato alla diffusione nel nostro paese delle droghe dello stupro.

Si tratta di una vera e propria inchiesta giornalistica, firmata da Daniele Autieri, Carlo Bonini, Stefano Pistoleri e Romina Marceca. Oltre che in televisione, è possibile seguire la produzione anche in diretta streaming ed on demand tramite la piattaforma di intrattenimento streaming Now TV e l’applicazione Sky Go.

Chemsex La droga dello stupro, la trama

Al centro del documentario Chemsex La droga dello stupro vi sono le sostanze denominate GHB e GBL. Il primo è conosciuto come acido gamma idrossibutirrico, il secondo si riferisce al gamma butirrolattone. Entrambe le sostanze, inodori ed incolori, sono subdole e pericolose in quanto inibiscono la capacità di intendere e di volere.

Come se non bastasse, le persone alle quali sono stati somministrati il GHB e il GBL perdono la memoria e, dunque, non ricordano né ciò che hanno fatto, né quello che hanno subito. Per l’insieme di queste caratteristiche, sono conosciute a livello internazionale con il nome delle droghe dello stupro.

Spoiler finale

Nel documentario intitolato Chemsex è proposto un focus, in primis, sul mercato italiano delle droghe. I giornalisti che firmano la produzione, infatti, provano a comprendere da quali paesi arrivano il GHB e il GBL. Inoltre, analizzano le motivazioni legate al consumo crescente e alla popolarità allarmante che stanno avendo in Italia.

Chemsex La droga dello stupro, la testimonianza delle forze dell’ordine e delle vittime

Chemsex La droga dello stupro ricostruisce il lavoro delle forze dell’ordine, che da qualche tempo sono impegnati nella lotta contro la diffusione delle sostanze stupefacenti. Mediante le parole degli inquirenti, sono svelati i segreti del dark web, luogo nel quale il GHB e il GBL sono molto diffuse. Inoltre, sono rivelate figure inedite dei trafficanti. Infine, il docu-film intervista alcune persone che sono rimaste vittime di tali droghe. In tali testimonianze, gli ospiti descrivono le drammatiche sequenze delle numerose violenze sessuali che hanno subito.