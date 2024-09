Stasera in tv mercoledì 25 settembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 25 settembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Rete 4, Calcio Coppa Italia con Genoa-Sampdoria.

Stasera in tv mercoledì 25 settembre 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm The Good Doctor, con Freddie Highmore, Noah Galvin. Due episodi: il primo s’intitola, “In pace”. Shawn si occupa di Lucy, una 14enne obesa che si è sentita male mentre camminava con la madre. Asher (Noah Galvin) scopre nella stanza di Jerome (Giacomo Baessato) un pacchetto regalo e si convince che lui voglia chiedergli di sposarlo. A seguire, il secondo episodio, “Una giornata difficile”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con il programma Chi l’ha visto? Anche in questa edizione Federica Sciarelli evita i sensazionalismi: “Noi non allunghiamo inutilmente le storie” spiega. “Le portiamo avanti fino a che non hanno un finale. E’ come quando leggi un libro, prosegui fino all’ultima pagina. Torniamo su vecchi casi solo quando emergono nuovi dettagli”.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce il reportage “L’aeroplano di Marinetti” di Eleonora Zamparutti e Piero Muscarà. Con interviste ad artisti e storici ripercorre gli anni del Futurismo, il cui Manifesto, steso da Filippo Tommaso Marinetti, fu pubblicato nel 1909.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. L’impegno di Mario Giordano e dei suoi inviati contro i ladri di case ha avuto un riscontro anche in Parlamento. Lo scorso 11 settembre la Camera dei Deputati ha approvato l’introduzione nel Codice penale di un nuovo reato: occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui.

Su Canale 5, alle 21.20, la 3° puntata della fiction I fratelli Corsaro, con Giuseppe Fiorello, Paolo Briguglia. Fabrizio è a Castelferro per un articolo sull’omicidio del funzionario comunale Nicola Prestipino. Principale accusato è il sindaco che per difendersi si è rivolto a Roberto (Paolo Briguglia). Durante il soggiorno a Castelferro il giornalista inizia una relazione con una giovane attivista.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Genoa-Sampdoria. Seconda giornata dei sedicesimi di Coppa Italia con tre partite. In prima serata, allo stadio Marassi, è già aria di derby fra il Genoa di Alberto Gilardino e la Sampdoria di Andrea Sottil. Diretta anche sul 20 con due sfide: si parte alle 16 con Pisa-Cesena per poi proseguire, alle 18.30, con Udinese-Salernitana.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Al via la 10° stagione dell’avvincente dating show, in cui gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto scommettono sul percorso di sei single che hanno deciso di sposare dei perfetti sconosciuti.

I film di questa sera mercoledì 25 settembre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2023, di Alessandro Siani, Tramite amicizia, con Alessandro Siani, Matilde Gioli, Max Tortora. Lorenzo (Alessandro Siani) noleggia amicizia: si presta per soldi a fare l’amico di persone sole. Un giorno sua cugina lo assume per salvare il posto di lavoro a centinaia di operai: c’è un imprenditore che vuole chiudere l’azienda perché stanco e depresso. Se trovasse un amico, cambierebbe idea.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1993, di Michael Caton-Jones, Voglia di ricominciare, con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Anni 50: la divorziata Caroline incontra Dwight e spera di aver trovato il compagno giusto per lei e il figlio Toby. La vita con l’uomo si rivela difficile, ma farà maturare il ragazzo.

Su La7, alle 21.15, il film storico del 2013, di Darren Aronofsky, Noah, con Russell Crowe. Adirato con l’umanità, Dio decide di scatenare il diluvio universale. Spetterà a Noè costruire un’arca in grado di salvare la sua famiglia e di contenere esemplari di ogni specie animale.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2010, di James Mangold, Innocenti bugie, con Cameron Diaz, Tom Cruise. Quando June incontra Roy, niente è più come prima. Quello che credeva essere l’uomo della sua vita, infatti, si rivela un agente segreto che la trascinerà in un’avventura mozzafiato.

Nove – 20 Mediaset – Iris

Su Nove, alle 21.30, il film drammatico del 2008, di Gabriele Muccino, Sette anime, con Will Smith, Rosario Dawson. Ben nasconde un segreto del suo passato che gli ha creato profondi sensi di colpa. Per redimersi, aiuta sette persone a migliorare la loro vita: tra loro c’è anche la bella Emily.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Edward Zwick, Attacco al potere, con Denzel Washington. New York. Per combattere il terrorismo islamico, il generale Deveraux mette in stato d’assedio la città. L’agente dell’Fbi Anthony Hubbard tenta una difficile trattativa.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 1993, di Joel Schumacher, Un giorno di ordinaria follia, con Michael Douglas, Robert Duvall. Licenziato e abbandonato dalla moglie, Bill perde la testa: lascia l’auto nel traffico e inizia a dar sfogo alla sua violenza repressa. Il detective Prendergast cerca di fermarlo.

Stasera in tv mercoledì 25 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Matteo Rovere, Veloce come il vento, con Matilda De Angelis, Stefano Accorsi. Giulia ha la passione per i motori e seppur giovanissima partecipa al campionato GT. Alla morte del padre, che la seguiva nelle corse, ricompare dopo dieci anni il fratello Loris.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery. Chicago, 1930. L’agente federale Elliot Ness e il suo team cercano d’incastrare il famigerato Al Capone, boss della malavita che controlla tutti i traffici illeciti della città.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2008, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il Regno del Teschio di cristallo, con Harrison Ford, Shia Labeouf. Indiana e suo figlio Matt sono sulle tracce del Teschio di cristallo di Akator. Ma dovranno fare i conti con la spia sovietica Irina Spalko che li insegue.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1997, di David Fincher, The Game – Nessuna regola, con Michael Douglas. La monotona esistenza di Nicholas, uomo d’affari, viene movimentata da un insolito regalo di compleanno: l’iscrizione a un club che organizza giochi di ruolo personalizzati.