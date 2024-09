Stasera in tv venerdì 27 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 27 settembre 2024. Su Rai3, il film Tutto in un giorno, con Penélope Cruz. Su Italia 1, il film Ai confini del mondo, con Johnny Depp.

Stasera in tv venerdì 27 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il celebrity talent Tale e quale show. Ancora una volta Carlo Conti ha voluto in gara un paio di talenti usciti da “Amici”. Dalla 12° edizione (2012-13) del talent di Maria De Filippi arriva Verdiana Zangaro, quarta classificata nella finale vinta da Moreno; Thomas Bocchimpani, invece, partecipò nel 16° anno (2016-17) piazzandosi sesto.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: La Rondine. Lo spettacolo, registrato lo scorso aprile, ha aperto le celebrazioni del centenario pucciniano del Teatro alla Scala. La direzione è di Riccardo Chailly, la regia di Irina Brook. In scena, tra gli altri, Mariangela Sicilia, Matteo Lippi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Ogni settimana la cronaca offre nuovi spunti di approfondimento alla redazione del programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Tra le ultime vicende, la strage familiare di Paderno Dugnano e l’omicidio di Sharon Verzeni, ma non mancano gli aggiornamenti sui vecchi casi.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Emir consegna una valigetta con del denaro a Reshat: vuole farlo partire dopo che ha tradito Kemal (Burak Ozcivit). Contemporaneamente Galip, che ha accettato di essere complice del figlio per inscenare il proprio rapimento, si fa trovare nel magazzino di Zehir utilizzato come finta location.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. E’ dal 2017 che Diego Bianchi, in arte Zoro, racconta anche la situazione politica del Paese. Nel mirino, il centro destra ma c’è qualche frecciata anche alla sinistra. La nuova stagione è iniziata 2 settimane fa e il materiale non manca.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. Nel reality condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato Fru siamo alla 3° tappa. Entra in gioco una nuova coppia pronta a dare battaglia. Tra le missioni, i concorrenti dovranno imparare una canzone vietnamita per bambini e poi…

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. L’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al centro del panorama mediatico per il caso Boccia, è uno degli inediti personaggi di Maurizio Crozza che torna con la nuova stagione. E non mancheranno alcuni cavalli di battaglia.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: Dolci in forno. Benedetta Parodi presenta la quarta puntata del talent show a base di dolci e pasticcini. In giuria Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia che dovranno valutare le creazioni dei concorrenti.

I film di questa sera venerdì 27 settembre 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2022, di Juan Diego Botto, Tutto in un giorno, con Penélope Cruz, Luis Tosar, Adelfa Calvo. Argentina. Nell’arco di una giornata si intrecciano le storie di tre persone, che cercano di restare a galla e superare una situazione estremamente delicata. Come la cassiera Azucena (Penélope Cruz) e l’anziana Teodora, entrambe in procinto di perdere la casa. Dà loro una mano l’attivista Rafa.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2020, di Olivier Marchal, Bronx, con Lannick Gautry, Stanislas Merhar. Quando si trova nel mirino di gang marsigliesi in guerra e agenti corrotti, un onesto poliziotto deve prendere in mano la situazione per proteggere la sua squadra.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1999, di Jon Amiel, Entrapment, con Sean Connery, Catherine Zeta-Jones. McDougal, specializzato nel furto di opere d’arte, è sospettato di aver rubato un Rembrandt. L’assicurazione gli mette alle costole la sua agente migliore, la bella Virginia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film del 2007, di Gore Verbinski, Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, con Keira Knightley, Johnny Depp. Elizabeth (Keira Knightley) e Will (Orlando Bloom) stringono un’alleanza con capitan Barbossa (Geoffrey Rush) per salvare Jack Sparrow (Johnny Depp) dalla terra dei morti. Poi, i quattro si trovano ad affrontare il terribile bucaniere Davy Jones (Bill Nighy) e Lord Cutler Beckett (Tom Hollander).

20 Mediaset – Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Gavin O’Connor, The accountant, con Ben Affleck. Christian Wolff, autistico e geniale in matematica, lavora sotto copertura per alcuni criminali. Fino a quando il Dipartimento di Stato comincia a tenerlo d’occhio.

Su Iris, alle 21.10, il film poliziesco del 1977, di Clint Eastwood, L’uomo nel mirino, con Clint Eastwood, Sondra Locke. Ben Shockley, agente di Los Angeles, viene inviato a Las Vegas per riportare in California Agusta Mally, una prostituta chiamata a deporre in un importante processo.

Stasera in tv venerdì 27 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di guerra del 2019, di Roland Emmerich, Midway, con Woody Harrelson, Patrick Wilson. Attaccati a sorpresa dai giapponesi a Pearl Harbor, gli americani sono in ginocchio. Grazie all’ammiraglio Chester Nimitz, la flotta americana prepara una trappola nell’atollo di Midway.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Nikolaj Arcel, La terra promessa, con Mads Mikkelsen. Il capitano Kahlen parte alla conquista delle desolate lande danesi per costruire una colonia in nome del re. Si scontrerà con lo spietato latifondista de Schinkel, rischiando la sua vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Catherine Hardwicke, Twilight, con Kristen Stewart, Robert Pattinson. Nuova in città, Bella s’innamora di un compagno di classe. Quando scopre che il giovane è un vampiro, ne accetta la diversità, ma arrivano altre creature della notte.