Questioni di stile, dal 26 settembre su Rai 2 il nuovo format di Elisabetta Gregoraci

Giovedì 26 settembre, su Rai 2, è in onda la prima puntata di Questioni di stile. Il programma, novità dei palinsesti della seconda rete della TV di Stato, è trasmesso in seconda seconda serata, dalle ore 23:35 circa.

Questioni di stile, al timone Elisabetta Gregoraci

Questioni di stile è una trasmissione guidata da Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, con questo nuovo show, torna in pianta stabile sulla TV di Stato dopo l’ultima esperienza con Mad in Italy, show comico in onda fra gennaio e febbraio di quest’anno. In quella occasione, però, era supportata al timone da Gigi e Ross, mentre con Questioni di stile sarà, di fatto, l’unica conduttrice. Nonostante questo, al suo fianco potrà contare su una squadra di inviate ed inviati “particolari”, le cui identità non sono ancora state comunicate.

La prima edizione di Questioni di stile è composta da sei puntate inedite, ognuna delle quali ha una durata di circa 70 minuti. Rai 2, salvo modifiche improvvise di programmazione, ne trasmette una alla settimana, nella seconda serata del giovedì. Oltre che in televisione è possibile seguire lo show in streaming ed on demand su Rai Play.

Alla scoperta delle ultime tendenze della moda

Questioni di stile è una trasmissione a metà fra l’intrattenimento e l’informazione, nella quale è analizzato, con un linguaggio leggero e talvolta ironico, il mondo della moda. Gregoraci va alla scoperta di tutto ciò che è considerato di tendenza, sia in Italia che nel resto del mondo.

In ogni appuntamento ci si concentra sulla storia di un determinato personaggio, prodotto, moda o stile di vita. Per comprendere al meglio il fenomeno preso in analisi, gli inviati si immergono in una vera e propria experience. Attraverso di esse, il pubblico a casa vive un viaggio affascinante all’interno di tutto ciò che fa tendenza.

Questioni di stile, ospite Flavio Briatore

Nella prima puntata di Questioni di stile, la padrona di casa ospita Flavio Briatore. L’imprenditore, impegnato nel settore ristorazione, in passato ha lavorato in aziende molto importanti come la Ferrari e la Renault. Inoltre, ha avuto una lunghissima storia d’amore proprio con Gregoraci. I due sono rimasti sposati per nove anni ed hanno avuto un figlio, Nathan Falco.

Intervistata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice Elisabetta Gregoraci ha affermato: “Accostare lo stile al lusso è sbagliato. Ricordo ancora quando vivevo a Londra e vedevo Lady Diana, che aveva stile anche indossando abiti sportivi. Un capo non deve necessariamente essere griffato. A volte sono anche pacchiani“.