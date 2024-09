X Factor 2024, la terza puntata: X Pass per Achille Lauro, chi sono i concorrenti ai Bootcamp

Giovedì 26 settembre, Sky Uno ha mandato in onda la terza puntata di X Factor 2024. Il programma, guidato da Giorgia, ha chiuso la fase delle Audizioni. A giudicare le varie esibizioni sono tornati Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi.

X Factor 2024 terza puntata, subito X Pass per Achille Lauro

La terza puntata di X Factor 2024 è iniziata decisamente bene. La padrona di casa, infatti, ha accolto sul palco i Les Votives, che hanno portato la cover di Gold on the ceiling dei Black Kays. Tanti complimenti da parte dei giudici, con Achille Lauro che, affascinato, ha deciso di giocare l’X Pass. Grazie a tale strumento, dunque, il cantante si è accaparrato la band nel proprio team durante i Bootcamp.

Dopo una breve parentesi con Furia, che ha ricevuto quattro no, è arrivata la 21enne Maria Sofia. Gli esperti, spinti anche dal pubblico che ha accolto con una ovazione la performance della concorrente, hanno deciso di farle proseguire l’esperienza dandole tre sì ed un no, sottolineando comunque il bisogno di crescere artisticamente. Solo voti favorevoli, invece, per Florilegio, Francamente e i The Foolz, che sono passati nonostante un inedito che non è piaciuto ai giudici.

La 16enne Aurora e l’X Pass per la 17enne Mimì

Nella terza puntata di X Factor 2024 sono saliti sul palco vari altri artisti che hanno ottenuto tre voti favorevoli ed uno contrario. Quest’ultimo, solitamente, dato da un severissimo Manuel Agnelli. Sono passati pur non convincendo tutti l’italo-palestinese Tara, il trio romano Soloperisoci ed Antonio Silvestri. Eliminato, invece, Antonio Tari con Upton Funk di Bruno Mars, che ha ottenuto due sì di consolazione solamente per il suo atteggiamento simpatico.

Hanno ottenuto solo voti favorevoli I Puncake (band apprezzata da Agnelli per “l’imprevedibilità”), Samia Pozzobon che ha intonato l’inedito Pazza lunatica, Ibra ed Aurora Venosa. Quest’ultima è una delle concorrenti più giovani di questa edizione, avendo solamente 16 anni. Ha solo un anno in più Mimì Caruso, che ha ricevuto l’X Pass di Agnelli che si è addirittura commosso.

X Factor 2024 terza puntata, le ultime performance

Nella terza puntata di X Factor 2024 il pubblico ha potuto ascoltare Roma Stasera di Motta, eseguita da Aura & Marilyn. Il duo, fondato da fratelli che per un periodo hanno smesso di parlarsi causa litigio, hanno ottenuto quattro sì. Lo stesso punteggio hanno ottenuto gli A Flower Tide, Lunaspina e Massimo Poli. Tre voti favorevoli ed uno contrario per Elena Badii, criticata da Jake La Furia per l’atteggiamento “spocchioso”. Infine, ottiene quattro no il simpatico Pietro Pulcini.