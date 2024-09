TV Talk, il 28 settembre al via l’edizione 2024: la novità Mia Ceran e gli ospiti

Sabat0 28 settembre debutta, su Rai 3, l’edizione 2024 di TV Talk. Si tratta di una stagione rivoluzionaria per il format, che deve fare a meno della presenza dello storico conduttore Massimo Bernardini.

TV Talk 2024, la conduttrice e il cast fisso

La prima puntata di TV Talk 2024 è attesa a partire dalle ore 15:00. Oltre che sulla terza rete della TV di Stato, lo show è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Come già annunciato, il giornalista Bernardini, padrone di casa del programma sin dal suo debutto avvenuto nel 2005, ha lasciato il posto a Mia Ceran.

Per quest’ultima si tratta del ritorno da presentatrice in tv dopo l’esperienza con Nei tuoi panni, terminata nel 2023. Al suo fianco, la conduttrice può contare sulla partecipazione della squadra di specialisti formata da Silvia Motta, Cinzia Bancone e Sebastiano Pucciarelli. Altra novità riguarda la presenza di due rappresentanti del pubblico, di diverse età, che hanno la possibilità di dialogare con i protagonisti della tv.

Nella prima puntata c’è Riccardo Iacona

Durante l’esordio di TV Talk 2024 è presente, in primis, il giornalista Riccardo Iacona. Quest’ultimo analizza i risultati dei primi appuntamenti di PresaDiretta, trasmissione di approfondimento politico e sociale trasmessa su Rai 3 la domenica. In un secondo momento è approfondito quello che è il caso della settimana, ovvero la confessione di un omicidio avvenuta in diretta televisiva, a Pomeriggio Cinque.

Per parlarne, Ceran dà spazio a Gianluigi Nuzzi, padrone di casa di Quarto Grado e ai giornalisti Francesco Specchia di Libero e Maria Volpe del Corriere della Sera. In seguito, è proposto un focus sulla capacità della satira di intercettare immediatamente i temi più caldi di attualità. Confermato lo spazio dedicato alla rubrica ReTVeet, che ripropone i momenti tv clou della settimana.

TV Talk 2024, l’esordio con Stefano Fresi

Nella seconda parte di TV Talk di sabato 28 settembre è approfondito il fenomeno di Temptation Island. Il reality show di Canale 5 divide la critica ma ottiene ottimi ascolti, diventando in tal modo un fenomeno da analizzare. Inoltre, dopo i vari cambi di rete dell’estate, è serrata la sfida negli ascolti nella fascia dell’access prime time. Al momento, il grande vincitore è Stefano De Martino con Affari Tuoi, in onda su Rai 1.

Infine, la conduttrice Mia Ceran effettua una intervista a Stefano Fresi. L’attore, da qualche settimana, è il protagonista di Kostas, fiction appartenente al genere thriller è visibile il giovedì sera sulla rete ammiraglia della TV di Stato.