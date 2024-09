Ballando con le stelle 2024, la conferenza stampa: Barbara D’Urso ospite della seconda puntata

Giovedì 26 settembre si è svolta, dalle 12:00, la conferenza stampa di presentazione di Ballando con le stelle 2024. Il programma parte sabato 28 settembre, dalle 20:35 circa su Rai 1. Al timone dello show ci sono Milly Carlucci e Paolo Belli, protagonisti dell’incontro. Con loro ci sono i giudici e i concorrenti. Atteso il regista Luca Alcini. Infine, intervengono Marcello Ciannamea e Claudio Fasulo, rispettivamente Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time.

I giudici di Ballando con le stelle sono ancora una volta Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto ed Ivan Zazzaroni. Queste, invece, le coppie di concorrenti:

Nina Zilli con Pasquale La Rocca;

con Federica Pellegrini con Angelo Madonia;

con Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina;

con Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli;

con Sonia Bruganelli con Carlo Aloia;

con Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli;

con Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen;

con Furkan Palali con Erica Martinelli;

con Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti;

con Bianca Guaccero con Giovanni Pernice;

con Alan Friedman con Giada Lini;

con Federica Nargi con Luca Favilla;

con Tommaso Marini con Sophia Berto.

Ballando con le stelle 2024 conferenza stampa, inizia la conferenza

Inizia la conferenza stampa di Ballando con le stelle 2024. Si parte con la parole del Direttore Marcello Ciannamea: “Lo show ha modalità di racconto che sono uniche. Inoltre, può contare su caratteristiche uniche come il cast, la musica dal vivo, la professionalità, la serietà, gli abiti, la giuria e l’eleganza. Questo è un programma di successo in termini di ascolti e di visualizzazioni su Rai Play“. Il Direttore spende parole al miele per Milly Carlucci, definitiva una “straordinaria tuttofare”.

Il Vicedirettore Claudio Fasulo aggiunge: “Ogni anno finiamo per dire quasi sempre le stesse cose, oramai siamo una comunità artistica e culturale. Ballando è diventato un punto di riferimento al mondo. Uno dei motivi di un successo così duraturo sta nell’assortimento che riusciamo a creare ogni anno fra generi. Il nostro pubblico è trasversale in tutti gli aspetti, dalla provenienza geografica alla scolarizzazione. In tutte le edizioni diamo continuità, cercando però di aggiungere dei miglioramenti. Quest’anno, il 23 novembre, supereremo il traguardo delle 200 puntate ed è una cosa di cui siamo fieri”.

Il regista Luca Alcini, nella conferenza stampa, aggiunge: “Il cast di quest’anno si può riassumere con la parola carisma, mi aspetto un’edizione strepitosa“.

Le parole dei conduttori

Nella conferenza stampa di Ballando con le stelle 2024 intervengono i conduttori. Paolo Belli ringrazia tutti per la possibilità di “suonare la musica dal vivo“. Poi svela: “Il 14 dicembre accenderemo il numeratore della raccolta fondi Telethon”.

Milly Carlucci: “Quest’anno devo ringraziare tutti, perché ho chiesto uno sforzo maggiore visto che andremo in onda con due puntate in più. Siamo una famiglia, noi vogliamo durare nel tempo e per questo dobbiamo creare, di anno in anno, cose diverse. Il pubblico deve avere curiosità. La nostra ambizione è diventare classici, non vecchi. Dal 5 ottobre riparte lo spin off Ballando on the road, che oramai si sta consolidando e dal quale arrivano i nuovi professionisti Nikita e Sophia. Per ciò che concerne gli ospiti, nella prima puntata avremo le campionesse olimpiche di pallavolo e Giuliana Chiara Filippi, campionessa paralimpica che ci permette di raccontare una storia non solo di sport, ma anche di inclusione“.

La padrona di casa presenta in breve i concorrenti di quest’anno. Parlando di Nina Zilli e di Federica Pellegrini, racconta di aver ricevuto dei “no per quattordici anni consecutivi“. Paolantoni afferma che vuole arrivare quinto, mentre Bruganelli scherza: “Se dovessi andare avanti, sono pronta a vendere il mio posto per soldi!“. Sono presentati i nuovi professionisti, ovvero Giovanni Pernice, Carlo Aloia e Rebecca Gabrielli, oltre ai già citati Sophia Berto e Nikita Perotti. La conduttrice Milly Carlucci conferma: “La seconda ballerina per una notte, protagonista della seconda puntata, sarà Barbara D’Urso“.

Ballando con le stelle 2024 conferenza stampa, le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Ballando con le stelle 2024 va avanti con le domande dei giornalisti. Federica Pellegrini, interrogata in merito, afferma: “Sono entusiasta di partecipare, altrimenti non avrei accettato dopo 14 rifiuti. Nasco come una grandissima timida, per me è una sfida personale”. Carlucci rivela: “L’edizione alla quale sono più legata? La prima, perché ha avuto un grande successo che ci ha permesso di essere qui oggi e perché aveva come concorrente il grande Fabrizio Frizzi. Se la gara quest’anno sarà più centrale? L’anno scorso è stato tutto molto combattuto. Sulle eliminazioni potete aspettarvi di tutto”.

Sul caso Giovanni Pernice, che in Inghilterra è stato accusato di bullismo dalla sua allieva, la conduttrice rassicura: “In UK non ci sono le telecamere nelle sale prove, ma da noi sì ed un caso del genere non sarebbe mai scoppiato. Abbiamo lavorato a stretto contatto con la BBC, che ci ha dato il massimo consenso. Dopo nove mesi non si hanno avuto più notizie e già questo dovrebbe far riflettere“. Bianca Guaccero: “Conosco Giovanni da poche settimane perché sono la sua allieva, ma mi sta aiutando ad essere consapevole e a tirare fuori un nuovo entusiasmo“. Pernice afferma: “Il mio focus è su Bianca, l’investigazione in Inghilterra sta andando ancora avanti“.

Gli ultimi quesiti

La conferenza stampa di Ballando con le stelle 2024 si avvia verso la conclusione. Quesito per Carlucci su Barbara D’Urso e sul possibile screzio fra lei e Selvaggia Lucarelli: “Noi non ricerchiamo le polemiche. Anni fa ho provato ad averla, ma non era possibile perché troppo impegnata. Siamo rimaste in contatto e l’ho invitata di nuovo perché ha una grande presenza carismatica con un’importante fetta di pubblico”. Su Teo Mammucari: “Tornerà in qualche modo? Chissà, è imprevedibile. Partendo dopo il telegiornale non avremo il traino di Affari Tuoi, ma lo facciamo da sempre perché abbiamo tanti concorrenti e le puntate sono lunghe”.

Alan Friedman: “A novembre ci saranno le elezioni americane e conciliare tutti gli impegni sarà molto complesso, considerando anche che pubblicherò un nuovo libro. Per me è un grande piacere essere qui, fra questi concorrenti simpatici. In realtà non tutti lo sono, ma la maggioranza sì“. Sonia Bruganelli: “Perché ho accettato? La ritengo un’occasione per migliorare fisicamente. Invece di pagare un dietologo e uno psicologo sono venuta qui, dove mi pagano“. Finisce qui l’incontro.