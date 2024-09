Quarto Grado, la puntata del 27 settembre: il caso Giulia Cecchettin

Venerdì 27 settembre, su Rete 4, è in onda un nuovo appuntamento di Quarto Grado. Il programma, come di consueto, è trasmesso in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Quarto Grado 27 settembre, gli ottimi ascolti dell’ultima puntata

Quarto Grado, format trasmesso in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity, è curato da Siria Magri. Al timone, come sempre, torna la coppia composta da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Per il momento, la nuova edizione sta ottenendo ottimi ascolti. La puntata di sette giorni fa, ad esempio, ha convinto circa 1,5 milioni di telespettatori, con una share dell’11,1%. Un dato, questo, che ha permesso a Rete 4 di essere il terzo canale più vista della serata, dietro solamente alle ammiraglia Rai 1 e Canale 5.

Non cambia la formula, oramai consolidata, dello show. I due conduttori analizzano vari casi di cronaca, mediante ricostruzioni e documenti inediti. Tali materiali sono poi commentati dagli opinionisti in studio. In tale ruolo ci sono Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Chiara Petrolini rifiuta di parlare

A Quarto Grado del 27 settembre si parla di Chiara Petrolini. La giovane ragazza, poco più che ventenne, è finita al centro del dibattito pubblico dopo la vicenda di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Nel giardino della villetta nella quale viveva con il resto della sua famiglia, le forze dell’ordine hanno rinvenuto due cadaveri di neonati. Secondo l’accusa sarebbero i figli di Chiara, che avrebbe nascosto entrambe le gravidanze e si sarebbe liberata dei figli subito dopo il parto.

Da ciò che è emerso fino ad ora, nessuno conosceva la verità e Petrolini avrebbe fatto tutto da sola, di nascosto dai genitori e dal fidanzato. Nelle scorse ore, intanto, ha rifiutato di parlare con gli inquirenti, non fornendo la propria confessione. La Procura è convinta che possa configurarsi l’aggravante della premeditazione.

Quarto Grado 27 settembre, il processo per la morte di Giulia Cecchettin

Infine, durante Quarto Grado del 27 settembre è approfondito il processo, iniziato pochi giorni fa, per la morte di Giulia Cecchettin. Accusato per l’assassinio è Filippo Turetta, ex fidanzato della vittima. Come appurato la scorsa settimana, quando il format ha trasmesso in esclusiva le dichiarazioni rese da Turetta alle forze dell’ordine, il giovane avrebbe ucciso perché non sopportava l’idea di perdere il “possesso” di Giulia. Turetta, durante il processo, deve difendersi da tanti capi di imputazione, compreso quello di omicidio volontario aggravato da premeditazione e crudeltà.