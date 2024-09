Bake Off Italia 2024, la quarta puntata: tuffo nel passato per i concorrenti

Venerdì 27 settembre, su Real Time, è proposta la quarta puntata di Bake Off Italia 2024. Il programma, trasmesso sulla rete visibile sulla rete 31 del digitale terrestre, è offerto in prima serata, dalle 21:20.

Bake Off Italia 2024 quarta puntata, il tema della serata

Bake Off Italia, format originale realizzato da Banijay Italia, è uno dei titoli di punta dell’offerta intrattenimento della rete Discovery. Al timone, come di consueto, c’è Benedetta Parodi. Al suo fianco, sotto il tendone posto nella suggestiva Villa Borromeo D’Adda, ci sono nel ruolo di giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. In occasione della prova tecnica, da quest’anno, si aggiunge anche la novità Iginio Massari. Il titolo dell’appuntamento odierno è Le stagioni della vita. I concorrenti, mediante le varie manche, effettuano un viaggio nel passato.

La prova creativa e quella tecnica

La quarta puntata dello show inizia con la prova creativa. Gli sfidanti, sotto ogni cloche, trovano una loro foto da piccoli. Parodi spiega: “Vogliamo riportarvi indietro nel tempo, a quando eravate bambini ed alle 16:00 c’era la merenda“. I concorrenti devono realizzare tre merendine identiche, che siano in grado di rappresentare in qualche modo la loro infanzia. I protagonisti sono liberi di ideare i dolci che vogliono, a patto che abbiano una base cotta in forno ed una crema come farcitura.

L’appuntamento di Bake Off Italia 2024 procede con la sempre temuta prova tecnica. Per essa, Iginio Massari ha deciso di far preparare ai pasticceri amatoriali la red velvet. Essa, rigorosamente a forma di cuore, contiene una crema al burro ed è decorata con amarene liofilizzate, ovvero la tecnica di conservazione della frutta più complicata.

La torta-cuore, però, dev’essere spezzata in due e ciascuna delle metà deve riuscire ad incastrarsi alla perfezione con quella di prova realizzata dal giudice. Giulia, vincitrice della puntata della scorsa settimana, può utilizzare il proprio vantaggio in tale manche. I giurati, come di consueto, effettuano gli assaggi e stilano la classifica al buio, senza conoscere, cioè, le identità dei pasticceri che l’hanno realizzata.

Bake Off Italia 2024 quarta puntata, la prova a sorpresa

Infine, la quarta puntata di Bake Off Italia 2024 termina con la prova a sorpresa. I concorrenti devono raccontare con un dolce la loro terza età, cioè un dolce in grado di raccontare ciò che saranno quando avranno 80 anni. I giudici chiedono di realizzare delle torte belle, alte e, soprattutto, molto decorate. Al termine, Giorgia è stata nominata la concorrente migliore e per questo ha ricevuto il grembiule blu. Il peggiore, invece, è stato Francesco G., che dunque è eliminato definitivamente.