Serie A 2024-2025, la sesta giornata: orari e programmazione tv

Da venerdì 27 settembre si gioca la sesta giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo campionato di calcio offre, anche questa settimana, dieci incontri, tutti fruibili su DAZN. Tre di questi sono trasmessi anche da Sky, in co-esclusiva.

Serie A 2024-2025 sesta giornata, gli anticipi

La sesta giornata di Serie A 2024-2025 parte, come detto, il 27 settembre. Sia DAZN che Sky, in tale orario, propongono la sfida che oppone il Milan al Lecce, con i padroni di casa che si augurano di dar seguito alla vittoria molto importante ottenuta la scorsa settimana contro l’Inter.

Sabato 28 settembre, il turno procede con altri tre match. Alle 15:00, i nerazzurri campioni d’Italia, guidati da Stefano Inzaghi, provano a lasciarsi alle spalle la sconfitta nel derby affrontando in trasferta l’Udinese, reduce dal brutto stop ottenuto contro la Roma. Alle 18:00, il Genoa, in settimana eliminato dalla Coppa Italia dai rivali della Sampdoria, accoglie la Juventus di Thiago Motta. Infine, alle 20:45, entrambe le emittenti televisive offrono ai propri abbonati il confronto fra il Bologna di Vincenzo Italiano e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Le altre partite

La sesta giornata di Serie A 2024-2025 prosegue domenica. Dalle 12:30, il Torino capolista in campionato è a caccia di un’altra vittoria contro la Lazio. Alle 15:00, il Como, dopo i primi tre punti festeggiati pochi giorni fa, prova a replicare tale risultato contro l’Hellas Verona. In contemporanea, la nuova Roma di Ivan Juric è impegnata in casa contro il Venezia.

Tre ore più tardi, la giornata di Serie A termina su Sky con Empoli-Fiorentina, derby della Toscana. Alle 20:45, il Napoli di Antonio Conte dà il benvenuto allo stadio Diego Armando Maradona al Monza. Infine, il turno di campionato giunge al termine con l’ultimo posticipo previsto lunedì 30 settembre, alle 20:45. In tale orario, infatti, è atteso il fischio di inizio dell’appuntamento dell’Ennio Tardini fra il Parma e il Cagliari ultimo in classifica.

Serie A 2024-2025 sesta giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in occasione della sesta giornata di Serie A.

Milan-Lecce: Marinozzi e Minotti;

Marinozzi e Minotti; Bologna-Atalanta: Borghi e Marchegiani;

Borghi e Marchegiani; Empoli-Fiorentina: Nucera ed Orsi.

Queste, invece, sono le voci incaricate da DAZN per raccontare ciò che avviene sui campi di Serie A in occasione della sesta giornata.