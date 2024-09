Stasera in tv lunedì 30 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 30 settembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il nuovo programma di Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 30 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 3° puntata della fiction Brennero, con Matteo Martari, Elena Radonicich. Titolo dell’episodio di stasera, “Terzo livello”. Costa e Kofler si muovono su binari separati: Paolo (Matteo Martari) continua a dare la caccia al Mostro di Bolzano, mentre Eva (Elena Radonicich) deve occuparsi di un caso che mette in crisi l’equilibrio tra comunità italiana e tedesca. In seguito la pm affronta una profonda crisi con il marito Andreas.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Lo spaesato. Dopo l’addio a “Le Iene”, la vittoria ne “Il cantante mascherato” e la partecipazione a “Ballando con le stelle” Teo Mammucari ha trovato su Rai2 lo show originale che da tempo stava cercando. Oggi il suo viaggio lo porta nel Lazio a conoscere gli abitanti di Sonnino (Latina) con il suo borgo medievale.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo Stato delle Cose. Dopo “La Tv fa 70” il ritorno in Rai di Massimo Giletti continua in prima serata con questa nuova proposta di Rai Cultura. E’ il racconto dello spazio e del tempo in cui viviamo. In primo piano ci sono i fatti, le questioni, le storie e i temi che ci riguardano da vicino, da leggere con spirito critico.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. E’ prevista il 18 ottobre a Palermo l’arringa di Giulia Buongiorno, difensore di Matteo Salvini, nel processo contro l’ex ministro dell’Interno, attualmente a capo del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nicola Porro, che ha intervistato Salvini lo scorso 13 settembre, ci tiene aggiornati sul caso.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. A due settimane dall’inizio di questa edizione la nuova Casa ormai non ha più segreti. Anche perché, a differenza degli ultimi anni, possiamo seguire in diretta, 24 ore su 24, tutto quello che succede al suo interno grazie a Mediaset Extra (canale 55). Stasera Alfonso Signorini fa il punto della situazione.

Su La7, alle 21.20, il talk show La Torre di Babele. C’era il regista Wim Wenders tra gli ospiti, 2 settimane fa, nella 1° puntata della 2° stagione del talk di Corrado Augias. Il tema era la Nona di Beethoven, sinfonia che richiama l’idea di Europa. Di cosa si parlerà questa sera?

Su Nove, alle 21.30, Concerto Renato Zero – Autoritratto. Questa sera è in onda la 2° parte del concerto di Renato Zero che si è svolto il 21 e 22 giugno scorsi in Piazza del Plebiscito a Napoli. C’è anche un’orchestra di 40 elementi sul palco con l’artista romano.

I film di questa sera lunedì 30 settembre 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Costanza Quatriglio, Sembra mio figlio, con Basir Ahang. Fuggito dall’Afghanistan, Ismail vive in Europa con il fratello. Dopo diverse telefonate, si trova faccia a faccia con il destino della propria famiglia e la storia della sua gente, gli Hazaras.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 2015, di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, con Kurt Russell, Samuel L. Jackson. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domingray devono raggiungere Red Rock. Ma una tempesta di neve li blocca in una stazione di cambio sperduta tra le montagne.

Su Iris, alle 21.25, il film thriller del 1975, di Steven Spielberg, Lo squalo, con Roy Scheider. Uno squalo semina il panico nelle acque antistanti una spiaggia americana, ma le autorità minimizzano. Lo sceriffo Brody, uno scienziato e un pescatore faranno di tutto per uccidere il mostro.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Bradley Cooper, A star is born, con Bradley Cooper, Lady Gaga, Michael Harney. Jackson, star della musica rock con problemi di alcolismo, s’innamora di Ally, un aspirante cantante che si esibisce in un night club. La aiuta a raggiungere il successo, ma…

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2000, di Giuseppe Tornatore, Malèna, con Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in un paese della Sicilia, il quattordicenne Renato s’innamora perdutamente di Malèna, la donna più bella e desiderata del luogo.

Stasera in tv lunedì 30 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Neri Marcorè, Zamora, con Neri Marcorè, Alberto Paradossi. Anni 60. Il contabile Walter viene trasferito in un’azienda milanese nella quale il proprietario organizza partite di calcio tra i suoi dipendenti. Per assecondare il volere del boss, Walter si presta come portiere.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2002, di Steven Spielberg, Prova a prendermi, con Leonardo DiCaprio. Frank Abagnale, giovane e abilissimo maestro della truffa, cambia identità più velocemente dei vestiti. Ma deve fare i conti con l’integerrimo agente dell’Fbi Carl Hanratty.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Greta Gerwig, Barbie, con Margot Robbie, Ryan Gosling. Barbie si ritrova all’improvviso triste e imperfetta. Per trovare la causa del cambiamento deve lasciare Barbieland e recarsi nel mondo reale accettando, suo malgrado, l’aiuto di Ken.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Gavin O’Connor, The Accountant, con Ben Affleck, Anna Kendrick. Christian Wolff, autistico e geniale in matematica, lavora sotto copertura per alcuni criminali. Fino a quando il Dipartimento di Stato comincia a tenerlo d’occhio.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 1992, di Phillip Noyce, Giochi di potere, con Harrison Ford, Ben Kingsley. In vacanza a Londra, l’ex agente della Cia Jack Ryan sventa un attentato avanti a Buckingam Palace, uccidendo un terrorista dell’Ira. Il fratello della vittima giura di vendicarsi.