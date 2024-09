Brennero puntata Echi della sera su Rai 1: trama, cast e curiosità

Lunedì 23 settembre, su Rai 1, è proposta la puntata Echi della sera di Brennero. La fiction, come di consueto, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20.

Brennero Echi della sera, regista e dove è girata

Brennero è una produzione originale di Rai Fiction, che ha realizzato la serie lavorando in collaborazione con la società Cross Productions. Ambientata e girata nei pressi della città di Bolzano, la prima stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La regia di Brennero è a cura di Davide Marengo e Giuseppe Bonito. La sceneggiatura, invece, è scritta da Daniele Rielli, Giulio Calvani, Carlo Mazzotta ed Andrea Valagussa.

Il primo appuntamento è stato trasmesso da Rai 1 la scorsa settimana. In tale occasione, la fiction ha ottenuto 2,8 milioni di telespettatori, con una share del 17,22%. Un dato, questo, che seppur non esaltante ha permesso alla rete ammiraglia di avere la meglio sulla diretta concorrente Canale 5, che ha trasmesso la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello.

Brennero Echi della sera, la trama

Nel corso di Echi della sera di Brennero, il rapporto fra i due protagonisti inizia ad evolversi. Dopo le difficoltà iniziali, Paolo ed Eva sembrano aver trovato il modo di andare d’accordo e, ben presto, la loro relazione diventa personale. Nel frattempo, i personaggi principali devono collaborare ad un nuovo, complicato caso. Un dipinto dall’alto valore economico, realizzato da Schiele, è stato trafugato dal museo nel quale era esposto. I principali sospetti si concentrano su Mathilde, una giovane pittrice. Eva conosce molto bene la ragazza, da cui ha acquistato un’opera che tiene esposta a casa sua.

Spoiler finale

In Echi della sera, la situazione degenera quando è rinvenuto il corpo privo di vita del legittimo proprietario del dipinto. Secondo le forze dell’ordine, l’uomo è stato ucciso e tale omicidio è legato al furto del quadro. Eva, fidandosi di Mathilde, non crede che possa essere coinvolta nella vicenda e lavora per trovare le prove necessarie a scagionarla.

Brennero Echi della sera, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della fiction Brennero, iniziata la scorsa settimana e la cui seconda puntata è proposta oggi, lunedì 23 settembre, in prima serata su Rai 1 e visibile anche in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.