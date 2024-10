Stasera in tv sabato 5 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 5 ottobre 2024. Su Rai3, il programma documento per ricordare Raffaella Carrà, La nostra Raffaella. Su Rete 4, il programma condotto da Roberto Giacobbo, Freedom – Oltre il confine.

Stasera in tv sabato 5 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il talent Ballando con le stelle. La ballerina per una notte della seconda puntata è Barbara d’Urso, che torna in televisione sette mesi dopo la partecipazione a “Domenica in”. A giudicare la sua esibizione c’è anche Selvaggia Lucarelli, che in passato non ha risparmiato pesanti critiche all’ex conduttrice di “Pomeriggio Cinque”.

Su Rai3, alle 21.30, il programma documento La nostra Raffaella. Scritto e diretto da Emanuela Imparato, questo documentario racconta la storia umana e professionale di Raffaella Carrà (1943-2021), icona della televisione italiana che ha saputo conquistare, con il suo poliedrico talento e il suo carisma, anche il mondo, in particolare la Spagna e i Paesi dell’America latina.

Su Rai5, alle 21.15, la miniserie Ma che cosa è quest’amore? Il ciclo dedicato agli esordi di Roberto Benigni si conclude con la miniserie che andò in onda sulla Rete Uno nel 1979. La vicenda si svolge in uno scompartimento di un treno in cui siedono quattro uomini e una donna.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, il programma Freedom – Oltre il confine. Anche in questa ottava edizione Roberto Giacobbo propone la formula, a base di scoperta e conoscenza, che ha fatto la fortuna di tutti i suoi programmi, dal mitico “Voyager” in poi. La sua è una divulgazione spettacolare, realizzata grazie a reportage originali di grande impatto visivo.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Un altro sabato sera all’insegna dello spettacolo e del divertimento nel grande studio in cui va in scena lo show prodotto da Maria De Filippi, che fin dalla prima edizione fa parte anche della giuria. Dallo scorso anno accanto a lei, oltre ai veterani Rudy Zerbi e Gerry Scotti, c’è Luciana Littizzetto.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Che ci fosse attesa per la nuova stagione di Massimo Gramellini, ripartita il 14 settembre, lo dimostrano gli ascolti. Tra le punte di diamante c’è il professor Roberto Vecchioni che spiega etimologia e significato di alcuni vocaboli.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Il nostro Alessandro Borghese si trova questa settimana in Umbria a caccia del miglior locale sulla via dell’olio a Perugia e dintorni. In gara: TrattOliva, Osteria Divin Porcello, Fattoria del Quondam Cello e Hostaria il Grottino.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Uno sguardo attento all’agenda politica del nostro Paese e ai fatti più discussi dell’attualità. Anche in questa nuova stagione se ne parla in modo diretto con Marco Travaglio e Andrea Scanzi che affiancano il conduttore Luca Sommi.

I film di questa sera sabato 5 ottobre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Paco Cabezas, Adiòs, con Mario Casas. Una bambina viene uccisa e suo padre, criminale in libertà vigilata, vuole farsi giustizia da solo. Sul caso indaga la poliziotta Eli, alle prese con un traffico di stupefacenti collegato alla morte della piccola.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2012, di Massimiliano Bruno, Viva l’Italia, con Michele Placido, Raoul Bova, Alessandro Gassmann. Michele Spagnolo, un politico che ha sempre pensato solo ai propri interessi, perde i freni inibitori dopo un ictus. Dice così tutto quello che gli passa per la testa, rivelando segreti e misfatti a lungo nascosti.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2017, di Pierre Coffin, Kyle Balda e Eric Guillon, Cattivissimo me 3. Gru e la moglie vengono licenziati dalla Lega Anti Cattivi per non aver fermato il progetto criminale del malvagio Balthazar Bratt. Mentre cerca di riottenere il lavoro, Gru fa una sconcertante scoperta: ha un gemello di cui ignorava l’esistenza, un fratello che non vede l’ora di calcare le spregevoli orme di Gru.

Stasera in tv sabato 5 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2013, di Paul W.S. Anderson, Pompei, con Kit Harington, Emily Browning. Pompei, 79 d.C. Milo è un giovane gladiatore innamorato della bella figlia di un ricco mercante. Quando il Vesuvio esplode sulla città, farà di tutto per salvare la sua amata.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Ilker Catak, La sala professori, con Leonie Benesch. Carla è una giovane insegnante alle scuole medie. Quando nell’istituto si verificano dei furti e i sospetti ricadono su uno dei suoi studenti, la donna s’impegna personalmente per scoprire la verità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Dean DeBlois, Dragon trainer 2. Hiccup e Sdentato sono diventati ormai una coppia inseparabile. Un giorno, mentre solcano il cielo, scoprono una grotta di ghiaccio. E’ la casa di centinaia di nuovi draghi selvaggi e di un misterioso dragon trainer.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2018, di Nicolai Fuglsig, 12 soldiers, con Chris Hemsworth. In seguito agli attentati dell’11 settembre, l’America invia dodici soldati in Afghanistan, guidati dal Capitano Mitch Nelson. Sarà la prima risposta all’attacco terroristico che sconvolse la nazione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Roan Johnson, State a casa, con Lorenzo Frediani, Dario Aita. Il mondo è in preda ad una pandemia: durante il lockdown, le scelte e le azioni di Paolo e dei suoi amici, costretti a vivere sotto lo stesso tetto, sconvolgeranno i loro sogni e speranze.