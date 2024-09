Ballando con le stelle 2024 prima puntata: nessun eliminato, vincono Guaccero-Pernice

Sabato 28 settembre, dalle 20:35 su Rai 1, è andata in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2024. Al timone dello show c’è Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli. Nella serata si esibiscono tutti i concorrenti, valutati dai giudici Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Torna Alberto Matano, che assegna il tesoretto. Confermati anche i Tribuni del popolo, ovvero Sara Di Vaira, Rossella Erra e Simone Di Pasquale. Le ospiti della serata sono le campionesse olimpiche di pallavolo e l’atleta paralimpica Giuliana Chiara Filippi. Queste le coppie protagoniste della prima puntata di Ballando con le stelle 2024:

Nina Zilli con Pasquale La Rocca ;

con ; Federica Pellegrini con Angelo Madonia;

con Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina;

con Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli;

con Sonia Bruganelli con Carlo Aloia;

con Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli;

con Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen;

con Furkan Palali con Erica Martinelli;

con Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti;

con Bianca Guaccero con Giovanni Pernice;

con Alan Friedman con Giada Lini;

con Federica Nargi con Luca Favilla;

con Tommaso Marini con Sophia Berto.

Ballando con le stelle 2024 prima puntata, inizia la diciannovesima edizione

Inizia Ballando con le stelle 2024. Dopo aver presentato tutte le coppie della serata, Milly Carlucci accoglie i cinque giudici, definiti i più “temuti della televisione italiana“. Si parte con la gara: scendono in pista Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina. Clip di presentazione lunghissima, nella quale il comico parla dell’amore per la gatta. La coppia esegue un charleston. La giuria assegna 24 punti, con il 2 di Mariotto e il 4 di Smith. Fischi dal pubblico.

Si va avanti con Federica Nargi e Luca Favilla. La loro salsa piace molto al pubblico. Gaffes di Canino, che la scambia per una influencer. Ottengono 33 punti, con tanto di 8 di Zazzaroni. I giudici la invitano a lasciarsi andare durante l’esperienza. I terzi protagonisti sono i Cugini di Campagna, accompagnati dalla nuova professionista Rebecca Gabrielli. Nell’anteprima c’è l’esibizione sulle note di Anima Mia. In seguito, è realizzata una bachata. A turno, ciascuno dei quattro artisti accenna dei passi di danza con la professionista. Selvaggia Lucarelli: “La vera notizia è che cantano altro oltre ad Anima Mia“. Cattiveria un po’ gratuita. Ricevono 21, con il tre di Lucarelli e Smith. Da segnalare, intanto, un problema tecnico a causa del quale non ci sono le grafiche.

Massimiliano Ossini con Vera Kinnunen

La prima puntata di Ballando con le stelle 2024 entra nel vivo con Massimiliano Ossini e Vera Kinnunen. Il loro è un tango un po’ inespressivo. Zazzaroni e Canino lo invitano ad essere più “fluido nei movimenti“. Dalla giuria escono 23 punti.

Arriva una delle possibili sorprese di questa stagione, ovvero Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan ed Ambra Angiolini) con Nikita Perotti. Un tecno cha cha che per musiche e coreografie è molto distante da ciò che si vede solitamente nel programma. Un duo molto interessante. Smith li definisce “speciali”, Lucarelli sottolinea: “Rischi di starmi simpatica, con i tuoi piercing e i tatuaggi sei stata la più normale vista fino ad ora“. Portano a casa 34 punti, con il nove di Selvaggia e l’otto di Guillermo.

Si cambia tono, durante il debutto Ballando con le stelle 2024, con Alan Friedman e Giada Lini. Il giornalista, nella clip di presentazione, sottolinea: “Le amiche di mia moglie mi hanno detto di stare attento a Selvaggia Lucarelli“. Slowfox con poco ballo, ma molto elegante. Complimenti da Smith e da Di Vaira. Lucarelli: “Sembravi più rilassato con Putin che in pista, devi rilassare le spalle“. Ottengono 26 punti, Friedman punge: “Belle parole e poi ti pugnalano“.

La ballerina per una notte Giuliana Chiara Filippi

Durante la prima puntata di Ballando con le stelle 2024 è accolta la prima ballerina per una notte, cioè Giuliana Chiara Filippi. L’atleta paralimpica racconta le difficoltà vissute da adolescente a causa della mancanza di una gamba. Balla con Moreno Porcu. Riceve 50 punti, che andranno a rimpolpare il tesoretto.

Si torna alla gara con Sonia Bruganelli con Carlo Aloia. Realizzano una bachata sulle note di Pensiero stupendo. Ivan le fa i complimenti, Canino ha notato “freddezza ed imbarazzo“. Per Smith è stata una “femme fatale“. Lucarelli punge: “Non rispondi ai giudici perché non vuoi risultare antipatica? Abbiamo la Bruganelli versione Ghandi, ci divertiremo“. Per lei solamente 22 punti.

Il centro delle scene è ora occupato da Furkan Palali con Erica Martinelli. Al termine del tango, Rossella Erra, grande fan di Terra Amara, corre ad abbracciare il ragazzo, al quale dedica un saluto in lingua turca. Zazzaroni lo trova “legnoso”. Lucarelli su Erra: “Brava, hai imparato il turco per Furkan, ora prova con l’italiano“. I giudici sono severissimi con l’attore: solo 17 punti.

Nella prima puntata di Ballando con le stelle 2024 si va avanti con Nina Zilli e Pasquale La Rocca, vincitore delle ultime due edizioni. Quick step di altissimo livello, premiato con un punteggio di 41 (con il dieci di Mariotto).

Ballando con le stelle 2024 prima puntata, vincono Guaccero-Pernice

La prima puntata di Ballando con le stelle 2024 va avanti con Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli. Propongono un boogie. Complimenti dai giurati, con il produttore che si commuove. 38 i punti per loro. Tocca a Federica Pellegrini-Angelo Madonia, fra le coppie più attese di questa edizione. Effettuano un jive. Per Selvaggia è “la cosa più brutta vista stasera“. Per lei 24 punti.

La serata procede con le campionesse olimpiche di pallavolo Anna Danesi, Myriam Sylla, Monica Di Gennaro, Marina Lubian, Sara Fahr ed Alessia Orro. La conduttrice annuncia una gara fra le sportive: si sfidano nelle merengue Orro e Lubian. Le due hanno pareggiato con dieci punti e lo sketch finisce così. Dieci minuti di televisione senza alcun senso.

Il penultimo concorrente è Tommaso Marini, che balla con l’esordiente Sophia Berto. Una bella salsa, eseguita sulle note di Sesso e samba. Ricevono 35 punti. La serata termina con Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Ovazione del pubblico e 37 punti. Paolo Belli comunica la classifica: tralasciando Furkan e Nina, ultimo con 17 e prima con 41 punti, tutti gli altri sono molto vicini fra loro. Alberto Matano assegna i 30 punti del tesoretto a Federica Pellegrini, nona nella classifica provvisoria. Gli altri trenta punti sono assegnati da Rossella Erra a Luca Barbareschi. Ovviamente, non c’è nessun eliminato, ma è comunicato il nome della coppia vincitrice: si tratta di Bianca Guaccero-Giovanni Pernice. Nella prossima puntata potranno beneficiare di 30 punti bonus. Termina qui la puntata.