Linea Verde Italia, Linea Verde Start ed Origini: le puntate del 5 ottobre

Sabato 5 ottobre, su Rai 1 sono in onda nuove puntate di Origini, Linea Verde Start e Linea Verde Italia. Come di consueto, i format sono proposti rispettivamente dalle 11:25, dalle 12:00 e dalle 12:30.

Origini in Valle D’Aosta

Il primo dei programmi dedicati al racconto del territorio in onda su Rai 1 sabato 5 ottobre è Origini. Al timone c’è la coppia composta da Valentina Caruso e Francesco Gasparri. I due, questa settimana, dedicano l’intero appuntamento alla Valle D’Aosta. In particolare, sono a Thuile e nell passo del Piccolo San Bernardo.

Tale territorio è ricco di storia. D’altronde, a lungo ha subito le contaminazione dell’Italia e della Francia, ovvero gli Stati su cui si affaccia il comune, che conta poco più di 800 abitanti. Il passo di montagna ha un’altezza di circa 2.200 metri. Nel corso dei secoli, è stato attraversato da importanti personaggi della nostra storia, compresi condottieri ed imperatori dell’Antica Roma. Inoltre, nella zona si sono combattute varie guerre, il cui impatto è percepibile ancora oggi. Un esempio è rappresentato dai numerosi bunker risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

Linea Verde Italia 5 ottobre, protagonista Salerno

In seguito, la rete ammiraglia della TV di Stato propone nuovi appuntamenti di Linea Verde Start. Al timone del programma c’è Federico Quaranta. La nuova edizione è composta da quattro appuntamenti. Ognuno di questi celebra altrettante categorie tutelate da Confartigianato Imprese. Nella puntata del 5 ottobre sono raccontate le aziende che costruiscono gli strumenti musicali. Il conduttore intervista alcuni degli artigiani, in un viaggio da Enna a Brescia, passando, fra le altre, dalle città Macerata, Chieti e Cremona.

Infine, alle 12:30 circa di sabato 5 ottobre, Monica Caradonna ed Elisa Isoardi conducono un nuovo appuntamento di Linea Verde Italia. La città protagonista di questa settimana è Salerno. Si parte con un rapido giro nel lungomare cittadino. Le padrone di casa, poi, entrano nel quartiere Formelle. Da qui raccontano la partecipazione attiva di alcuni cittadini in progetti sostenibili.

Linea Verde Italia 5 ottobre, l’utilizzo della plastica riciclata

Caradonna ed Isoardi, a Linea Verde Italia del 5 ottobre, analizzano il nuovo corso di laurea in Scienze e Nanotecnologie per la sostenibilità, presentato dall’Università degli Studi di Salerno. Dal centro della città, in seguito, ci si sposta verso alcune delle località più note della provincia, come il Parco del Cilento e la Costa degli Infreschi, area marina protetta. Infine, a Battipaglia, è raccontato un progetto che mira alla costruzione di oggetti per l’agricoltura utilizzando la plastica riciclata.