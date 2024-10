Quarto Grado, la puntata dell’11 ottobre: si riapre il caso Liliana Resinovich

Venerdì 11 ottobre, in prima serata su Rete 4, è in onda un nuovo appuntamento di Quarto Grado. Prosegue, dunque, l’edizione 2024-2025 del programma, la cui prossima puntata è visibile, come sempre, dalle 21:20 circa.

Quarto Grado 11 ottobre, la vicenda Liliana Resinovich

Quarto Grado, format curato da Siria Magri, è condotto dalla coppia Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero. I due, ogni settimana, approfondiscono con ricostruzioni, documenti inediti ed opinionisti alcuni fra i casi di cronaca al centro dell’attualità.

A tal proposito, durante la puntata in onda venerdì 11 ottobre si parla della morte di Liliana Resinovich. La vicenda risalente oramai a circa tre anni fa. Nonostante ciò, continua ad essere avvolta nel mistero. La donna è scomparsa dalla casa nella quale viveva con il marito il 14 dicembre del 2021. Non appena è stato lanciato l’allarme, le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche, che non hanno portato ad alcun risultato. La svolta è arrivata il 5 gennaio 2022. In tale data, il cadavere della pensionata è stato ritrovato nei pressi di un boschetto a poca distanza dalla sua abitazione.

In un primo momento, anche a causa dei risultati degli esami effettuati sul corpo e sulla scena del ritrovamento, la vicenda è stata relegata a suicidio. La famiglia di Resinovich, però, si è sempre opposta. Come riporta l’Ansa, nelle ultime ore la questione potrebbe riaprirsi: la seconda autopsia effettuata sul cadavere avrebbe rilevato delle lesioni al volto, alla testa ed alle vertebre. Secondo gli esperti, inoltre, Liliana sarebbe morta il 14 dicembre, giorno della sua scomparsa.

Il caso Pierina Paganelli

A Quarto Grado di venerdì 11 ottobre si torna a parlare del caso Pierina Paganelli. Per il suo omicidio continua ad essere rinchiuso in carcere Louis Dassilva. Lui, fin dal primo momento, si professa innocente. Per la magistratura, però, è l’unico indagato. Gli inquirenti, nel frattempo, proseguono le indagini. C’è grande attesa per i risultati delle analisi compiute sulle sette tracce di DNA rinvenute sul corpo di Pierina. Il perito del Tribunale ha a disposizione altri quarantacinque giorni prima di fornire i risultati. La difesa, intanto, mostra ottimismo.

Quarto Grado 11 ottobre, gli ospiti

Vari gli ospiti che intervengono durante Quarto Grado di venerdì 11 ottobre. Nella puntata, visibile in streaming ed on demand su Mediaset Infinity, ci sono Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Carmelo Abbate. Con loro sono attesi anche Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.