Quarto Grado, la puntata del 4 ottobre: la morte di Pierina Paganelli

Venerdì 4 ottobre, Rete 4 trasmette una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma, curato da Siria Magri, è in onda dalle 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine del talk 4 di Sera.

Quarto Grado 4 ottobre, i conduttori, gli ospiti e gli ascolti

Al timone di Quarto Grado, anche venerdì 4 ottobre, torna la coppia composta da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. I due sono al timone del talk dedicato alla cronaca nera oramai da oltre undici anni. Il loro esordio insieme, infatti, è avvenuto nel 2013. La diretta odierna, oltre che in televisione, è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Tanti, come sempre, gli ospiti che si alternano in studio e che forniscono il loro punto di vista in merito ai casi analizzati. Fra gli altri, ci sono Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi e Carmelo Abbate. Continua, intanto, il grande successo negli ascolti del format. La puntata di sette giorni fa ha informato più di 1,2 milioni di telespettatori, per una share pari all’8,9%. Una share, questa, che ha permesso a Rete 4 di essere la terza rete più vista della serata.

La posizione di Chiara Petrolini

Con servizi ed inviati sul posto, a Quarto Grado del 4 ottobre è approfondita la vicenda di Chiara Petrolini. Quest’ultima, residente a Vignale di Traversetolo, avrebbe sepolto nel giardino della villetta nella quale viveva con la famiglia il corpo di due neonati, suoi figli. Gli inquirenti continuano ad indagare.

La giovane, infatti, è riuscita a nascondere la doppia gravidanza a tutti. Inoltre, di nascosto da famigliari, fidanzato ed amici, ha occultato i cadaveri. Mentre le forze dell’ordine lavorano per individuare eventuali complici, la magistratura deve decidere se Chiara Petrolini deve rimanere agli arresti domiciliari o se, invece, deve finire in carcere.

Quarto Grado 4 ottobre, il mistero legato alla morte di Pierina Paganelli

Una lunga pagina, durante Quarto Grado del 4 ottobre, è dedicata alla morte di Pierina Paganelli. Il corpo senza vita di quest’ultima è stato ritrovato il 3 ottobre del 2023. Ad oggi, l’unico indagato per l’omicidio è Louis Dassilva, amante della nuora e che attualmente si ritrova in carcere. Pochi mesi prima dell’assassinio, Giuliano, il figlio di Pierina, è rimasto coinvolto in un sinistro causato da un pirata della strada, che gli ha provocato delle gravi ferite. Di recente, però, starebbero emergendo dei dubbi in merito a tale versione. Il sospetto è che l’evento possa non essere stato un incidente.