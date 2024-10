Stasera in tv sabato 12 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 12 ottobre 2024. Su Rai3, un omaggio a Gabriella Ferri, Gabriella. Su Rete 4, il programma di Roberto Giacobbo, Freedom – Oltre il confine.

Stasera in tv sabato 12 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il celebrity talent, Ballando con le stelle. Arrivata alla terza puntata, l’edizione numero 19 propone nuove sfide alle coppie ancora in gara. A questo punto, come sempre, Selvaggia Lucarelli e gli altri giudici hanno già individuato, tra i vip, i propri beniamini da coccolare e spronare ma anche i bersagli da colpire con giudizi al veleno.

Su Rai3, alle 21.15, il documentario Gabriella. Un racconto intimo che ripercorre la vita dell’indimenticabile Gabriella Ferri (1942-2004), cantante, attrice e icona di Roma, dalla nascita nel quartiere di Testaccio fino al successo degli Anni 70 e 80 con varietà, come “Dove sta Zazà” e “Mazzabubù”, che hanno fatto la storia della televisione.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Dolore sotto chiave e Sik-Sik, l’artefice magico. Un dittico con la regia di Carlo Cecchi che riunisce due atti unici di Eduardo De Filippo: “Dolore sotto chiave” e “Sik-Sik- L’artefice magico”. Nel cast, accanto a Carlo Cecchi, ci sono Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera e Dario Iubatti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’ultima puntata di Freedom – Oltre il confine. Dal 2018 Roberto Giacobbo si propone sulle reti Mediaset con il suo approccio pop alla divulgazione, fatto di presenza sul campo, incontri coi testimoni, grandi personaggi e tante domande. “Domande per cui ancora non esiste risposta” dice lui. “Perché conoscenza è curiosità e viaggio. Mai dogma”.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. L’11° edizione del talent, la seconda con Luciana Littizzetto, ha già il suo primo finalista: è Matteo Fraziano, artista delle ombre cinesi, che nella prima puntata ha ottenuto il 100% dopo il Bonus Clessidra di Maria De Filippi. Nella stessa sera il ballerino Bruno Costanza è entrato nella Scuderia Scotti.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Non ci sono solo le lezioni alla lavagna del professor Vecchioni in questa 2° stagione del talk di Massimo Gramellini. C’è spazio anche per la satira di Saverio Raimondo che non riserva le sue frecciate solo al mondo della politica.

Su Tv8, alle 21.00, il reality 4 Ristoranti. Verona ospita Alessandro Borghese che è in cerca del miglior locale romantico. In lizza: Ristorante Ponte Pietra, Ristorante Benda, Antica Amelia Bistrot e Osteria il Bertoldo. Il premio per la categoria Special va al miglior dolce con cioccolato.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Gli argomenti più discussi della settimana, ma non solo, vengono affrontati a tutto campo. Marco Travaglio e Andrea Scanzi affiancano il conduttore Luca Sommi nel talk tornato in prima serata la scorsa settimana.

I film di questa sera sabato 12 ottobre 2024

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2002, di Chris Wedge, L’era glaciale. 20.000 a.C.: tutte le creature migrano verso Sud spinte dall’avanzata dei ghiacci. Tra queste ci sono il bradipo Sid, il mammut Manfred e la tigre Diego. Ma poi i tre invertono la rotta per una non facile missione: aiutare il piccolo Roshan, un “cucciolo d’uomo” che ha perso la mamma.

Su Iris, alle 21.20, il film thriller del 1997, di Gary Fleder, Il collezionista, con Morgan Freeman, Ashley Judd. Il detective Alex Cross indaga su un serial killer che ha rapito numerose ragazze, tra cui la nipote del poliziotto. Lo affianca Kate MacTiernan, una dottoressa scampata al maniaco.

Stasera in tv sabato 12 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Anthony Maras, Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, con Dev Patel. Un gruppo di terroristi assalta il Taj Mahal Palace Hotel, nel cuore di Mumbai, in India. Tra gli spari e il caos, lo chef Arjun rischia la vita per cercare di proteggere gli ospiti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film storico del 2018, di Josie Rourke, Maria Regina di Scozia, con Saoirse Ronan. Maria di Scozia, regina di Francia a 16 anni e vedova a 18, sfida le pressioni politiche che vorrebbero si risposasse. Decide di ritornare in Scozia e riprendere il suo trono legittimo, ma…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2007, di Luc Jacquet, La volpe e la bambina, con Bertille Noel-Bruneau. Passeggiando nel bosco, una bambina incontra una volpe selvatica. Pian piano, le due imparano a conoscersi diventando compagne di giochi. Voce narrante Ambra Angiolini.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2012, di Tony Gilroy, The Bourne Legacy, con Jeremy Renner. La Cia teme che un programma segreto, studiato per addestrare le sue spie, venga scoperto. Il creatore del progetto decide allora di cancellarne ogni traccia, a partire dall’agente Aaron Cross.