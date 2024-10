Ballando con le stelle 2024, la seconda puntata: botta e risposta Lucarelli-D’Urso

Sabato 5 ottobre, dalle 20:35 su Rai 1, è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le stelle 2024. Il programma, come sempre, è condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli. Nella serata si esibiscono tutte le coppie in gioco: la scorsa settimana, infatti, non c’è stata alcuna eliminazione. A giudicare i concorrenti ci sono Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli ed Ivan Zazzaroni. Ospite della serata è Barbara D’Urso.

Qui di seguito le coppie protagoniste di Ballando con le stelle del 5 ottobre:

Nina Zilli con Pasquale La Rocca ;

con ; Federica Pellegrini con Angelo Madonia;

con Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina;

con Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli;

con Sonia Bruganelli con Carlo Aloia;

con Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli;

con Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen;

con Furkan Palali con Erica Martinelli;

con Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti;

con Bianca Guaccero con Giovanni Pernice;

con Alan Friedman con Giada Lini;

con Federica Nargi con Luca Favilla;

con Tommaso Marini con Sophia Berto.

Ballando con le stelle 5 ottobre, inizia la puntata

Inizia la seconda puntata di Ballando con le stelle 2024. Si parte subito con la coppia con Federica Nargi con Luca Favilla. I due eseguono un ottimo cha cha, che riceve tanti complimenti. Ottiene 37 punti, con il 5 di Smith. La gara va avanti con Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. La sua performance non è apprezzata dai giudici: ottiene 23 punti. Mariotto, in particolare, è molto critico per la rumba, al punto da arrivare ad avere uno screzio verbale con Alberto Matano.

Carlucci mostra un video di Barbara D’Urso, nel quale afferma: “Io ora non ci sono più in televisione, almeno momentaneamente, eppure in televisione il trash c’è ancora. Dicevano che la mia tv era trash“. Selvaggia Lucarelli, interrogata dalla padrona di casa, afferma: “Tra noi non è mai successo nulla, se non qualche querela…“.

Durante Ballando con le stelle del 5 ottobre arrivano Carlo Aloia e Sonia Bruganelli. Matano fa i complimenti: “Sonia mi piace per lo spirito e l’atteggiamento“. Per Smith “è andata bene ma potrebbe andare meglio“. Frecciatine fra Bruganelli-Zazzaroni. Per Lucarelli è “piccola nella pista“. Un disastro: prende solo 18.

Barbara D’Urso, in un’altra clip, sottolinea: “Le luci di Barbara D’Urso le ho inventate io! Ora tutti le usano“.

Barbara D’Urso saluta tutti, tranne Selvaggia Lucarelli

La serata procede con Furkan Palali ed Erica Martinelli. Il giudice Zazzaroni lo stronca: “Devi scioglierti assolutamente perché non balli“. Lui ribatte, in italiano: “Io faccio del mio meglio, sono attore non ballerino“. Anche per lui è un disastro: solamente 17 punti.

Milly Carlucci annuncia l’arrivo in studio di Barbara D’Urso. Quest’ultima afferma: “Io inseguo la danza da tempo, ma non sono una ballerina. Non aspettatevi niente, io da sempre il sabato guardo Ballando e oggi, essere qui, mi dà grande agitazione“. La conduttrice ha salutato tutti i giudici, tranne Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle del 5 ottobre va avanti con Alan Friedman e Giada Lini. La coppia esegue un allegro quick. La giuria apprezza ed assegna 31 punti. Si va avanti con i Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli. Eseguono una samba sulle note di Zitti e buoni dei Maneskin. Il gruppo, di fatto, non ha quasi ballato per niente, ma ottengono 22 punti. Si prosegue con il jive di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Ottengono 38 punti, con il dieci di Mariotto.

Ballando con le stelle 5 ottobre, Bianca Guaccero

A Ballando con le stelle del 5 ottobre arrivano Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, vincitori della prima puntata. Eseguono una salsa. Per Zazzaroni è “da pelle d’oca”, Smith dice “chapeau”. Ottiene 48 punti, con il 10 di Smith.

Finalmente è il momento dell’esibizione di Barbara D’Urso. Nella clip di presentazione racconta le difficoltà affrontate dopo la fine del rapporto di lavoro con Mediaset. Per lei una salsa da standing ovation. Smith la invita a partecipare l’anno scorso.

Canino ammette: “Ti voglio bene“. Selvaggia Lucarelli: “Da quante querele non ci vedevamo?“. D’Urso risponde: “E quante cose da querelare c’erano?“. La giornalista prosegue: “Dal punto di vista del ballo sei stata impeccabile, però sei la Maria Rosaria Boccia della puntata, tutti attendono le tue dichiarazioni. Sono contenta di vederti ballare, l’importante è che non torni più a presentare“. Lei ribatte: “Mi dispiace ma questo non sarà possibile“. Prende 49 punti, con il nove di Lucarelli.

Si torna alla gara con Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli. Un charleston che convince i giudici. Prendono 45 punti, con il dieci di Smith.

Federica Pellegrini con Angelo Madonia

A Ballando con le stelle del 5 ottobre arrivano Federica Pellegrini ed Angelo Madonia. Per loro c’è un tango, ma ai giudici non ha convinto particolarmente. Riceve 32 punti, con il quattro di Smith. Seguono Tommaso Marini con Sophia Berto con un boogie. I giudici sottolineano il buon livello del ballo, anche se Lucarelli nota la mancanza di “verve”. Ricevono 29 punti.

Arrivano Nina Zilli e Pasquale La Rocca, che propongono un valzer. Tantissimi complimenti dai giudici, che valutano con 47 punti il suo ballo. La serata termina con Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina. Per loro un boogie da 23 punti.

Paolo Belli legge la classifica provvisoria: al primo posto Guaccero-Pernice con 78 punti (48 più i 30 bonus ottenuti dopo la vittoria della scorsa settimana), seguono Zilli-La Rocca e Barbareschi-Tripoli. Il conduttore Matano assegna metà tesoretto a Castoldi-Perotti, mentre Rossella Erra, Tribuna del Popolo, assegna l’altra metà a Zilli-La Rocca. Come settimana scorsa, non c’è alcuna eliminazione. Zilli e Guaccero vincono e, la settimana prossima, avranno 20 punti bonus.