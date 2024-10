Stasera in tv domenica 13 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 13 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Canale 5, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis.

Stasera in tv domenica 13 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Sempre al tuo fianco, con Ambra Angiolini. Due episodi: il primo s’intitola, “Le ombre del passato”. Sara (Ambra Angiolini), triste per la freddezza di Renato, parte per Stromboli assieme a Marina con il pretesto di monitorare i lavori sui sensori del vulcano. Sull’isola, Massimo fa di tutto per consolarla e farle ricordare i momenti felici. A seguire, “Un giorno da ragazzi”. Nonostante venga accusato da un testimone, Victor, interrogato sul caso dell’uomo morto anni prima, professa la sua innocenza. Ginevra gli crede e contatta un avvocato per aiutarlo. La Protezione Civile si attiva per gestire il drammatico esodo di rifugiati politici in fuga dall’Afghanistan. Marina conosce meglio Renato e ne rimane affascinata.

Su Rai3, alle 20.35, l’attualità con Presa diretta. Il titolo della puntata è “La mafia dei soldi”. Riccardo Iacona approfondisce le ultime inchieste di Reggio Calabria, Napoli e Milano, che ci mostrano le mafie alleate per riciclare e investire il denaro, le grandi famiglie criminali sempre più internazionali, la capacità di utilizzare i circuiti finanziari legali e illegali.

Su Rai5, alle 21.15, serata di arte e cultura: Punto Nave. Serena Scorzoni illustra i momenti più belli di MiTo Settembre Musica. Il Festival si è aperto a Torino, con Michele Spotti a dirigere la Sinfonia n. 9 di Beethoven; a Milano, Riccardo Chailly ha reso omaggio a Wolfgang Rihm scomparso a luglio.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Mancano pochi giorni al primo dei tre appuntamenti alle urne di questo autunno, le elezioni regionali in Puglia, cui seguiranno, il 17 e il 18 novembre, quelle in Emilia Romagna e in Umbria. Stasera nello studio di Giuseppe Brindisi si parla anche di cronaca, economia e politica internazionale.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis. Mentre Gulcemal (Murat Unalmis) è in ospedale, ancora sconvolto dalla rivelazione di Zafer, Deva gli telefona invano e inizia a temere che non torni. Gulendam chiede a Mert se tutto questo sia opera sua, ma lui dice di aver chiesto a Ibrahim di impedire il matrimonio, quindi non ha idea dell’accaduto.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Forte dell’ultima partenza di questa edizione (la prima puntata ha registrato una media di 1.239.000 spettatori, pari al 10.27% di share), gli inviati di Davide Parenti propongono anche oggi tante nuove inchieste su temi delicati e, in qualche caso, leggeri. In studio, Veronica Gentili e Max Angioni.

Su Nove, alle 20.30, il talk show Che tempo che fa. La scorsa settimana è partita la nuova edizione dello show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con l’anteprima alle 19.30. Tra le conferme c’è qualche novità. Come Edoardo Prati, giovane divulgatore letterario sui social tanto apprezzato dai giovani.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Il Castello delle Cerimonie. Anna sta per celebrare la sua Prima Comunione. Al colloquio con Imma e Matteo, i suoi genitori dimostrano di avere le idee chiare: ingaggiare un’organizzazione di feste per addobbare la sala a tema fatato.

I film di questa sera domenica 13 ottobre 2024

Su La7, alle 21.15, il film storico del 2013, di Darren Aronofsky, Noah, con Russell Crowe. Adirato con l’umanità, Dio decide di scatenare il diluvio universale. Spetterà a Noè costruire un’arca in grado di salvare la sua famiglia e di contenere esemplari di ogni specie animale.

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 2022, di Brian Goodman, Chase – Scomparsa, con Gerard Butler. Will si sta recando in auto con la futura moglie Lisa a casa dei genitori di lei. Durante una sosta in un’area di servizio la donna scompare. Will coinvolge la polizia locale e gli stessi genitori nella ricerca, ma…

Su 20 Mediaset, il film di spionaggio del 2004, di Paul Greengrass, The Bourne supremacy, con Matt Damon. Bourne, ancora in preda all’amnesia, vive in India con Marie. Quando un killer cerca di eliminarlo, uccidendo la ragazza, capisce che non avrà pace se non ricostruirà il suo passato.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Garth Davis, Lion – La strada verso casa, con Dev Patel. India: il piccolo Saroo sbaglia treno e si perde a Calcutta. Salvato dalle autorità, viene adottato da una coppia australiana. Ma una volta adulto decide di ritrovare la sua famiglia.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Steven R. Monroe, Il ritorno di un amore, con Riley Voelkel, Casey Deidrick. La società di marketing per cui lavora Allison organizza un raduno presso il campo estivo in cui ha lavorato dieci anni prima. Qui la ragazza incontra Cody, un suo vecchio amore.

Stasera in tv domenica 13 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2023, di James Wan, Aquaman e il regno perduto, con Yahya Abdul-Mateen II. Black Manta vuole distruggere la famiglia di Aquaman e ridurre il suo regno in cenere per vendicare la morte del padre. L’Atlantideo è costretto a chiedere aiuto al fratellastro Orm.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Piero Messina, Another end, con Gael Garcìa Bernal. Sal, sprofondato nel lutto dopo la morte della compagna, viene spinto dalla sorella ad usufruire di “Another end”, una tecnologia in grado di trapiantare i ricordi di una persona scomparsa in un ospite.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2003, di Paolo Virzì, Caterina va in città, con Alice Teghil, Sergio Castellitto. La tredicenne Caterina si trasferisce a Roma con la famiglia. Il padre la costringe a frequentare le compagne più ricche nella speranza che le amicizie possano giovare anche a lui. Ma…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Ric Roman Waugh, Attacco al potere 3, con Gerard Butler. L’agente dei servizi segreti Banning, accusato di aver organizzato un attentato per uccidere il Presidente, è in fuga braccato dalla polizia. Con l’aiuto del padre Clay cerca di scagionarsi.